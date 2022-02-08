«Дьявольский промах». Биатлонист Цветков последним выстрелом загубил гонку своей жизни

Мужская индивидуальная гонка в биатлоне подошла к концу. Стоит ли говорить, что она получилась максимально драматичной? Основные надежды российских болельщиков были связаны с Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым, которые в смешанной эстафете продемонстрировали отличную готовность к главному старту четырёхлетия. Особенно это касалось Логинова.

Но первым из россиян, да и в целом среди всех спортсменов, на дистанцию ушёл Максим Цветков. Максим чуть ли не в последний момент прорвался в олимпийский состав сборной России, так что от 30-летнего вологодца чудес не ждали. Но россиянин оказался очень хорош.

Если идеальная стрельба на первом огневом рубеже вселяла лишь слабые надежды на прорывное выступление, то вот чистая первая стойка уже дала реальный заряд оптимизма. После двух огневых рубежей Цветков долго владел промежуточным лидерством.

Обращало на себя внимание и то, что многие фавориты демонстрировали неидеальную стрельбу. И на фоне этого стопроцентная точность Цветкова могла стать залогом медального успеха. Россиянин и сам это прекрасно понимал. Собрав всю волю в кулак он идеально отработал на третьем рубеже. Здесь Максим уже основательно захватил лидерство.

Кентен Фийон Майе с двумя промахами шёл вторым и отставал на минуту и 15 секунд, а Йоханнес Бё с одним промахом отставал почти на полминуты. Понятно, что Максим серьёзно уступал ходом и французу, и норвежцу, но всё же шанс на золотую награду, при условии идеальной стрельбы, был очень высок.

И вот он. Последний огневой рубеж. Цветков одну за одной закрывает четыре мишени и останавливается на пятой, начинает выцеливать. Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев не выдерживает напряжения и кричит в эфире «Максимушка!». Но Цветков, потеряв ещё несколько драгоценных секунд, всё-таки совершает промах и получает минуту штрафа. «Дьявольский промах!» – закричал от досады Губерниев.

А дальше началась заочная борьба с Бё на дистанции. Норвежец мог бы легко обогнать россиянина, но допустил второй промах, поэтому до самых последних метров дистанции было неясно, кто же победит. И в драматичной гонке выстоял норвежец: Максиму не хватило каких-то злосчастных 3,8 секунды. Выцеливая ту самую мишень, вологодец потерял больше. Увы и ах!

В итоге Бё обошли только Фийон Майе и Смольский, так что эти четыре секунды отделили Цветкова от сенсационной бронзы. Если бы не выцеливал, а промахнулся сразу – был бы третьим. А если бы попал – первым. Фактически один промах загубил Цветкову гонку всей его жизни.

Максиму нужно лишь посочувствовать. Он пытался выжать из этой гонки максимум. Жаль, что не вышло. Но российскому спортсмену нужно сказать огромное спасибо за красивейшую гонку. Впереди ещё много стартов, и при такой шикарной форме отчаиваться не стоит.