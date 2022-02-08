Отправили в очередь. Российского фигуриста засудили на Олимпиаде в Пекине?

Евгений Семененко чисто выступил с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине. Однако его прокат принёс ему лишь седьмое место. Российского фигуриста с двумя четверными прыжками обошли и Морис Квителашвили из штаба Тутберидзе, и кореец с одним квадом, и даже американец, который не исполнил ни одного четверного.

Судейство у мужчин в принципе оказалось очень неоднозначным, единодушие было лишь по поводу лидера Нэйтана Чена. А вот талантливого дебютанта Семененко могли бы пустить и на четвёртое место, но не стали. Отправили в очередь.

Семененко держат в очереди

Очередь в фигурном катании, видимо, существует не только в танцах на льду. В мужском одиночном за выслугу лет тоже причитаются бонусы. Седьмое место Евгения Семененко в короткой программе в этом отношении очень показательно. Женя чисто откатал весь свой контент с каскадом четверной тулуп — тройной тулуп, четверным сальховом и тройным акселем, но уступил соперникам с более слабой техникой. При этом и вращения, и дорожки шагов у него четвёртого уровня — всё сделал на максимум, но этого не хватило. Единственный судья, который был благосклонен к молодому спортсмену, это китаец: он поставил Семененко на четвёртое место. Но арбитры из Японии и Швеции умудрились опустить его аж на десятое: компоненты дебютанту Олимпийских игр откровенно зажали.

На то, что новичков Япония не слишком любит, указывает её расстановка собственных фигуристов. Вместо чистого 18-летнего Юмы Кагиямы японский судья поставил на второе место более опытного Сёму Уно, хотя у того была помарка на каскаде. Ошибку судья не то что не увидел, а ещё и отплюсовал на один балл. Наверное, решил, что это не помарка, а хореографическая находка. Бывает. Вторым Уно оценил и арбитр из Франции, но он прибавил спортсмену лишь полтора балла, японец — больше четырёх.

А гениального, но допустившего серьёзную ошибку Юдзуру Ханю, японец пытался натянуть на пятое место. Но помешали ему судьи из Израиля и Франции, поставившие двукратного олимпийского чемпиона на десятую позицию.

Семененко обошёл ученик Тутберидзе

Корейскому фигуристу Джун Хвану Ча очень повезло, что он занял четвёртое место с одним квадом (и ведь не старшим, а четверным сальховом). Джун Хван также исполнил сложный каскад тройной лутц —тройной риттбергер, но у мужчин он всё-таки не так влиятелен, как у женщин. И, в отличие от Анны Щербаковой, исполняющей сложнейшую комбинацию во второй половине, кореец прыгал её в первой части программы и дополнительных бонусов не получал. Но хорошие надбавки за элементы и высокие компоненты сделали своё дело.

Очень обидно, что Евгения Семененко обошёл и Морис Квителашвили, выступающий за сборную Грузии. Нет, то, что он пятый — здорово, но не когда Женя седьмой. Есть ощущение, что прославленный уникальными девочками тренерский штаб автоматом добавляет авторитета своему одиночнику. В отличие от Семененко, у Мориса дорожка шагов была на третий уровень, по прыжкам у них набор схожий, но надбавки за элементы оказались солиднее. Однако не все судьи с этим согласились: Израиль отправил Мориса на восьмое место, а Япония — на седьмое.

«Бесквадовый» Браун снова впереди

Самый спорный результат, конечно, у Джейсона Брауна. Американский фигурист, безусловно, великолепный «катальщик», идеально попадает в музыкальные акценты и радует сложными хореографическими связками. Он больше, чем кто-либо, заслуживает высокие компоненты. Но обойти без квадов чистого Семененко с двумя четверными? Речь всё-таки о мужском одиночном. Прыгни Браун хотя бы один четверной тулуп, и можно было бы смириться. А так сплошное разочарование. Хотя могло быть и хуже: японский судья так впечатлился перфомансом Брауна, что поставил его на четвёртое место! Спасибо арбитрам из Беларуси и Кореи, которые отвели ему девятый и восьмой результат соответственно.

Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв, к сожалению, в короткой программе много ошибались. Поэтому, хотя и не уступали по сложности контента Евгению Семененко, побороться за более высокие места не смогли. Впрочем, Марка пытался реабилитировать израильский судья: новоявленного олимпийского чемпиона он поставил на девятое место. Но больше никто не проявил такой щедрости, поэтому итоговое место у него лишь 15-е.

Андрей Мозалёв с падением на квад-сальхове и бабочкой на акселе едва не пролетел мимо произвольной программы. Но ниже 24-го места его, к счастью, никто не ставил, а судья из Беларуси даже пропустил в двадцатку, отдав 19-е место.

Солидарность в судействе была лишь относительно Нэйтана Чена. Его первое место в короткой программе — безоговорочно. Трёхкратный чемпион мира уверенно идёт к своему олимпийскому золоту и не оставляет ни малейшего шанса к нему придраться. Пожалуй, он единственный, кто может не бояться, что его опустят под красивое катание Джейсона Брауна.