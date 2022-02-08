Российская сенсация на Олимпиаде! Наш фигурист выдал шикарный прокат и обошёл самого Ханю

Семененко мощно дебютировал в короткой программе в Пекине. Но судьи всё равно умудрились запихнуть его под американца без четверных.

Соревнования мужчин в короткой программе на Олимпиаде в Пекине завершились сенсацией. Пока Нэйтан Чен устанавливал очередной мировой рекорд, разрушая проклятье Пхёнчхана-2018, российский фигурист Евгений Семененко вёл борьбу с его главным оппонентом — Юдзуру Ханю. Ученик Алексея Мишина выдал шикарный прокат в Китае и обошёл признанного гения.

К сожалению, не смогли похвастаться тем же другие российские одиночники. Олимпийский чемпион Марк Кондратюк слишком устал после командного турнира и допустил несколько помарок. Тем не менее ученик Светланы Соколовской справился с нервами и поборолся, чего нельзя сказать об Андрее Мозалёве. Спортсмен посыпался после первой же ошибки.

Неприятным моментом дня стал тот факт, что даже с отличным выступлением Семененко умудрились запихнуть под американца без четверных. Возмутительное судейство на Олимпиаде!

Усталость взяла верх над Кондратюком

Традиционно в первых разминках выступают фигуристы, которые едва ли претендуют на лидирующие позиции. Однако китайский одиночник Цзинь Боян очень быстро разрушил этот стереотип. Спортсмен исполнил сложнейший каскад четверной лутц — тройной тулуп и сольный квад-тулуп. Мелкие ошибки не смазали общего впечатления от его проката, за который он получил солидную сумму — 90,98 балла. Не разочаровал и Владимир Литвинцев. Бывший ученик Евгения Плющенко справился со всеми прыжками и набрал 84,15 балла.

Выступления следующих участников не впечатлили. Фигуристы часто ошибались и в целом демонстрировали низкий уровень катания. Чего нельзя сказать о Марке Кондратюке. Ученик Светланы Соколовской прекрасно проявил себя в командном турнире, выдав два блестящих проката. На пекинский лёд фигурист выходил уже в статусе олимпийского чемпиона, что добавляло остроты происходящему. Из-за плотного графика ему было значительно тяжелее, чем другим. За неделю спортсмену предстояло откатать четыре программы, и поэтому сверхвысоких результатов от Кондратюка никто не ждал. Мы были готовы простить Марку любые огрехи, понимая, что нагрузка на 18-летнего дебютанта Олимпийских игр выпала просто колоссальная.

С первых же секунд зал замер от волнения. Мощная постановка под саундтрек из известного турецкого сериала «Великолепный век» для воспитанника ЦСКА началась нервно: на четверном тулупе фигуриста пошатнуло, но затем Марк приземлил тройной аксель и вселил в болельщиков оптимизм. Небольшой степаут на квад-сальхове едва не лишил его каскада, однако спортсмен сориентировался и прицепил к элементу двойной тулуп. Заметно, что Кондратюк устал, тем не менее россиянин боролся до конца. Арбитры оценили его старания и присудили 86,11 балла. Повода для паники ещё нет!

Мощный дебют Семененко на Олимпиаде

Сразу за Марком на лёд вышел его коллега по сборной Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина подошёл к турниру свежим и отдохнувшим, и это было видно невооружённым глазом. В короткой программе Женя чисто выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, затем легко прыгнул четверной сальхов и добил программу эталонным тройным акселем. Путь фигуриста к этому старту был непростым: череда неудач, конкуренция с Андреем Мозалёвым за олимпийскую путёвку и внезапная замена после снятия Михаила Коляды из-за положительного теста на коронавирус могли сбить настрой Семененко, но он собрался и чётким выступлением развеял все сомнения в нём.

Спортсмен был настолько убедителен, что судьи не нашли, к чему придраться — все непрыжковые элементы были оценены на самый высокий, четвёртый уровень. 95,76 балла — его результат.

«Он это сделал, молодец! Браво Алексею Николаевичу! Ну Женя выдал. Здорово, чисто. Он даже умудрился петь посреди проката. Умница, собрался, всё сделал», — прокомментировала выступление Семененко Ирина Слуцкая в эфире «России-1».

На кураже выступил Кевин Аймоз, которого активно поддержали судьи. Пожалуй, даже слишком. 93 балла — на такое не рассчитывал даже сам спортсмен. После объявления оценок француз радостно закричал, вскочив на ноги.

Мозалёв посыпался, Ханю проиграл Семененко

Предпоследнюю разминку открывал латвиец Денис Васильев, чисто откатавший свою короткую программу без четверных прыжков. Увы, не смог тем же похвастаться Андрей Мозалёв. Подопечный Кирилла Давыденко начал с уверенного каскада из четверного и тройного тулупов, но упал с квад-сальхова и совершил «бабочку» на тройном акселе. Яркое артистичное катание не спасло Андрея — судьи со всей строгостью отнеслись к ошибкам спортсмена, оценив его выступление в 77,05 балла.

«Ой, как жалко. Нам надо очень надеяться, что он пройдёт квалификацию. Сорвал элемент, и на этом программа закончилась. А бороться надо до последнего вдоха. Не ожидали мы такого проката, все расстроенные», — сказала Ирина Слуцкая после проката Мозалёва.

Неидеален оказался и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Японец сорвал четверной сальхов, но справился с комбинацией четверной тулуп — тройной тулуп. Остальные элементы фигурист выполнил без помарок, продемонстрировав выдающуюся хореографию. За свой прокат он получил 95,15 балла и проиграл нашему Евгению Семененко.

На выручку японцам пришёл коллега Ханю по сборной Сёма Уно, практически без ошибок исполнивший свою программу. Волшебная скрипка Антонио Вивальди буквально заворожила зрителей. Под впечатлением остались и арбитры. 105,90 балла — с таким результатом спортсмен вышел на первое промежуточное место.

Чен выиграл короткую программу с рекордом

Последняя группа участников привнесла в соревнования ещё больше драмы. Даниэль Грассль по обыкновению пострадал от множественных недокрутов и не зацепился за пьедестал. А вот Киган Мессинг поразил стойкостью духа: спортсмен долго не мог добраться до Пекина, но это ни на йоту не пошатнуло его уверенность. Классный прокат канадца заслужил от судей оценку в 93,24 балла.

Миниатюрный Юма Кагияма взорвал арену под зажигательную песню Майкла Бубле When You're Smiling. Без видимых усилий он прыгнул четверной сальхов, каскад с квадом и тройной аксель. 108,12 балла — это личный рекорд фигуриста. Однако обойти Нэйтана Чена он так и не смог. Действующий чемпион мира играючи справился со сложнейшим контентом из квад-флипа, трикселя и каскада четверной лутц — тройной тулуп. Ученик Рафаэля Арутюняна разрушил проклятье прошлой Олимпиады и выдал удивительный прокат короткой программы. С результатом в 113,97 балла — новый мировой рекорд! — он выиграл в первый день соревнований.

Сложно после такого было выступать Морису Квителашвили. Но ученик Этери Тутберидзе сдюжил, не допустив ни одной ошибки. 97,98 балла — его оценка. Закрывал программу американец Джейсон Браун. Без четверных прыжков фигурист не мог бороться за призы, однако неожиданно он оказался выше Семененко, исполнившего два квада. Похоже, повторяется история прошлогоднего чемпионата мира, где россиянина откровенно засудили в угоду представителя США.

Женя отлично показал себя в Пекине и такого отношения точно не заслужил. Возмутительное судейство на Олимпиаде! Очень хочется надеяться, что ученик Мишина возьмёт реванш в произвольной программе.