Белорус Смольский взял серебро Олимпиады! И мило попал в объятия любимой Алимбековой

Белорусский биатлон снова оказался лучше российского. Накануне Динара Алимбекова стала четвёртой в индивидуалке, при том, что Кристина Резцова была лишь девятой. Сегодня Антон Смольский завоевал серебро, сдвинув с подиума Максима Цветкова, который стал четвёртым. Белорус сотворил настоящее чудо, завоевав третью олимпийскую медаль в истории мужской сборной страны.

Семейный успех

Начал Смольский гонку неубедительно, к первому рубежу белорус уже проигрывал 25 секунд и шёл вне топ-20. Однако благодаря точной стрельбе и ошибкам соперников спортсмен сразу переместился на седьмую позицию.

Скорость у белоруса была невысокой: ко второму рубежу он прибавлял к своему отставанию по 13 секунд. Точная стрельба между тем помогала Антону подниматься всё выше и выше. К заключительной стойке Смольский подходил на пятой позиции, а благодаря безошибочной работе стал первым.

Конечно, небыстрый ход не дал Антону сохранить лидерство и стать первым в истории Беларуси олимпийским чемпионом среди мужчин. Выигрывая после рубежа у Кентена Фийона Майе, на финише Антон проиграл французу 14,8 секунды. Ход у Смольского был почти как у провалившего гонку россиянина Карима Халили – 2:05,4 секунды отставания.

Тем не менее у Антона – серебро, которое он мило отпраздновал в теплых объятиях своей возлюбленной Динары Алимбековой. Сама биатлонистка накануне была лишь четвёртой, не попав на пьедестал из-за промаха последним выстрелом на заключительном рубеже. После финиша белоруска плакала, а Смольский её успокаивал, говоря, что она осталась в «одном сантиметре от победы».

Историческая медаль

Смольский смог взять серебро на второй для себя Олимпиаде. В Пхёнчхан Антон поехал дебютантом, который проводил свой первый сезон на Кубке мира. На Играх-2018 белорусу доверили пробежать три гонки – связку спринт-пасьют и классическую эстафету. В спринте тогда 21-летний спортсмен стал 35-м, в пасьюте – 33-м. А в составе командной гонки занял восьмое место, хотя передал эстафету на первом этапе на шестой позиции в 27 секундах от лидера.

Для мужской сборной Беларуси медаль Смольского на Олимпиаде – историческая. До этого белорусы поднимались на подиум на Играх лишь дважды, причём оба раза в индивидуальных гонках. В 1998 году Алексей Айдаров завоевал бронзу, а в 2010-м Сергей Новиков – серебро, поделив второе место с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Чтобы стать лучшим биатлонистом в истории страны Смольскому нужно взять в Пекине ещё одну медаль.