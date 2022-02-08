Россия на Олимпиаде-2022. Хоккеисты начинают битву за золото. Где смотреть трансляцию?

В первом матче хоккейного турнира на Играх в Пекине наша команда сразится со Швейцарией.

В среду, 9 февраля, пройдёт пятый день Олимпиады-2022. Медалей у нас будет мало, но в командных видах у нас будут две классных битвы – в хоккее и кёрлинге.

Рано утром горнолыжницы Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова примут участие в слаломе. После этого нас ждёт непредсказуемый сноуборд-кросс – будем болеть за российских женщин. Наши спортсмены поучаствуют и в лыжном двоеборье, и в заездах двухместных саней, однако основное внимание будет приковано к шорт-треку. У Дениса Айрапетяна и Семёна Елистратова замечательные шансы на медали!

Однако интересны будут не только медальные поединки. Прежде всего наше внимание будет обращено на мужскую хоккейную сборную. Череда непонятных и странных для широкой аудитории решений тренерского штаба вызывают немало скепсиса к предстоящему хоккейному турниру и вместе с тем добавляют интереса к каждому матчу. И особенно – к встрече с традиционно крепкой Швейцарией.

А вторым важным событием игрового дня станет стартовый матч мужской сборной России по кёрлингу. И в соперниках сразу победители предыдущих Олимпийских игр – команда США. Однако надежда – и ещё какая! – на наших спортсменов есть. На последнем чемпионате мира россияне, занявшие четвёртое место, оказались выше американцев, ставших пятыми.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

9 февраля, среда. День пятый. Расписание трансляций

4:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Квалификация. «Матч! Игра»

5:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 1-я попытка. «Матч! Арена»

6:00. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация. «Матч! Страна»

6:00. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 1. «Матч ТВ»

6:22. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 2. «Матч ТВ»

6:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3. «Матч ТВ»

7:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Квалификация. «Матч! Игра»

8:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка. «Матч! Арена»

9:30. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала. «Матч ТВ»

10:07. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала. «Матч ТВ»

10:28. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала. «Матч ТВ»

10:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место). «Матч ТВ»

10:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал. «Матч ТВ»

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия – Швейцария. «Россия 1»

14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км. «Матч! Арена»

14:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала. «Матч! Страна»

14:44. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Квалификация. «Матч! Страна»

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. США – Россия. «Матч! Игра»

15:20. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка. «Матч! Арена»

15:29. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала. «Матч! Страна»

15:45. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала. «Матч! Страна»

16:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал. «Матч! Страна»

16:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка. «Матч! Арена»