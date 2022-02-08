Олимпиада-2022. 9 февраля. Россия останется без лыж и биатлона. Медали вообще будут?

Четвёртый день Олимпиады получился очень насыщенным для российских болельщиков. Реальная борьба за первые медали началась ещё утром в сноуборде, а потом были и лыжи, и биатлон, и коньки, и женские сани, завершившиеся бронзой Ивановой. Пожалуй, после столь яркого дня стоит немного перевести дух и подготовиться к новым медальным битвам.

Завтра, 9 февраля, на Олимпиаде будет разыграно лишь 6 комплектов наград. И почти все широкому кругу наших болельщиков не слишком интересны. В горных лыжах наши девушки выступают, но на медали не претендуют, то же самое – в мужском лыжном двоеборье. А в мужском биг-эйре россияне, к сожалению, даже в финал пробиться не сумели.

Остаются сноуборд-кросс, заезды на двухместных санях и забеги на 1500 м в шорт-треке.

В зрелищном сноуборд-кроссе конкуренция очень высокая, но это довольно непредсказуемый вид спорта, поэтому россиянки Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина попробуют сотворить сенсацию.

В санях у нас два экипажа: Богданов/Прохоров и Денисьев/Антонов. Шансы на медаль, конечно, есть, но они очень невелики. Латыши, австрийцы и немцы сильнее.

Единственный вид спорта, где реально стоит ждать медалей – это шорт-трек. 1500 метров – коронная дистанция Семёна Елистратова. Он и на Олимпиаде в Пхёнчхане добыл бронзу в этой дисциплине, и в Пекине готов бороться за самый высокий результат.

Если говорить о тех видах спорта, где медали пока не разыгрываются, то в первую очередь нужно обратить внимание на хоккей: мужская сборная России наконец-то вступает в бой. В первом туре группового этапа наша команда сыграет со Швейцарией.

Также в среду начнётся мужской турнир по кёрлингу. Здесь Россия встретится с США.

9 февраля, среда. День пятый. Разыгрывается 6 комплектов наград

Расписание финалов

06:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

08:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

10:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал

14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км

16:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал

16:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка

Полное расписание соревнований:

04:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Квалификация

05:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 1-я попытка

06:00. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация

06:00. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 1

06:22. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 2

06:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

07:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Квалификация

08:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

09:30. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала

10:07. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала

10:28. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала

10:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. Россия — Швейцария

14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км

14:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала

14:44. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Квалификация

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Дания — Канада

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. США — Россия

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Норвегия — Швейцария

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1-й тур. Китай — Швеция

15:20. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка

15:29. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала

15:45. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Чехия — Дания

16:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал

16:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка