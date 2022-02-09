«Извините, что так получилось». Почему Легков плакал после финиша на Олимпиаде в Ванкувере

Все мы помним триумфальную победу Александра Легкова в марафоне в последний день Олимпийских игр в Сочи. Вероятно, этого золота могло и не быть, если бы не досадная ситуация, произошедшая на Олимпиаде в Ванкувере за четыре года до этого. Скиатлон, который тогда ещё назывался дуатлоном, сильно ударил по лыжнику, заставив его плакать после гонки.

Что же произошло в Канаде с россиянином?

Плотная борьба

Скиатлон был второй гонкой для молодого Легкова на Олимпиаде в Ванкувере. Однако на старт Александр мог и не выйти. После спринта свободным стилем, где россиянин занял 15-е место, у лыжника обострилась недолеченная простуда. Но благодаря помощи врачей и своей упёртости Легков всё-таки вышел на старт.

Изначально всё шло хорошо, первую часть гонки Александр работал вместе с партнёром по команде Максимом Вылегжаниным. Россияне шли в плотной группе из 25 человек. После смены лыж явным лидером стал швед Йохан Ольссон, который совершенно не считался фаворитом гонки. Лыжник создал себе 10-секундный задел, который постепенно увеличивался. Догнать шведа не могли, так как его партнёры по команде Андерс Сёдергрен и Маркус Хелльнер, шедшие в начале группы отстающих, «удерживали» соперников от рывков.

«Перед гонкой мы, понятное дело, ни о чем не договаривались. Кто знал, как все повернется? Но все члены нашей команды открыты для сотрудничества, если события того требуют. Мы с Андресом Сёдергреном сдерживали преследователей, позволяя Ольссону уйти в отрыв», — признался после гонки Хелльнер.

Со временем Вылегжанин и часть иностранных лыжников «отвалились». За 5 км до финиша преимущество Ольссона выросло до 25 секунд, и тогда группа отстающих поняла, что необходимо срочно догнать шведа. Возглавил пелотон Легков. И это стало началом конца.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Я решил пойти сам»

Легков рванул вперёд, потащив за собой соперников. Сперва всё шло отлично, за 1,5 км россиянин отыграл 10 секунд, а также проредил группу соперников: из девяти иностранных лыжников осталось четыре. Между тем лидер Ольссон стал уставать и позволять догоняющим подойти поближе. Но возникла проблема – Легков постоянно шёл впереди, никто из соперников не хотел помочь ему, возглавив пелотон.

«Мне тренеры сказали, чтобы я держался за группой преследования, но я понимал, что надо рисковать, что держаться за всеми уже бессмысленно. Я говорил Бауэру: «Давай пойдём вместе», — но он меня как будто не слышал. Я решил пойти сам», — рассказал уже после гонки Легков.

Уже на стадионе Легков, Андергер и Хелльнер догнали Ольссона, и в итоге борьба за медали развернулась практически в финишном створе. Вот только к моменту решающего рывка силы у россиянина закончились, а соперники, отсидевшись за спиной, смогли совершить финальное ускорение. Хелльнер вырвался вперёд, завоевав золото, Андергер и Ольссон отстали на две секунды, но на пьедестал попали. Россиянин же уступил лидеру четыре секунды, оставшись на обиднейшем четвёртом месте.

Александр Легков Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«К сожалению, увёл за собой четверых»

После финиша Легков был сам не свой – все эмоции оказались потрачены в гонке, осталось лишь разочарование. От досады спортсмен не сумел сдержаться и заплакал. Россиянин долго собирался с силами, чтобы подойти к прессе, но даже там говорил срывающимся голосом, а за очками текли слёзы.

«У меня роковое какое-то четвёртое место. Я сделал всё, что мог. Шёл, старался. Целую неделю гнал мысли, что до конца не выздоровел. Сегодня встал, нос заложен, но всё равно сказал, что выйду на старт, буду бороться. То, что во время гонки так получилось… Я сделал всё, что смог, постарался убежать. К сожалению, увёл за собой не трёх человек, не двух, а четверых. А финиш – это не мой козырь, нет нужной резкости. Но, к сожалению… Извините, что так получилось. Четвёртое место… Это без медали, что я могу сказать ещё», — извинился в прямом эфире «России 2» после финиша Александр.

Александр Легков Фото: Tim Clayton/Getty Images

В остальных гонках на Олимпиаде успехов россиянин не добился: в марафоне стал 14-м, в составе эстафеты восьмым. Скиатлон Ванкувера стал для Легкова переломным в карьере. После Игр Александр пересмотрел отношение к тренировкам и межсезонной подготовке. Как итог – триумфальное золото Сочи и звание легенды российского лыжного спорта.