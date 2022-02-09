Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Допинг в фигурном катании: кто из россиян попадался на применении запрещённых веществ — Бережная, Боброва, Сотскова

«У нас чудный допинг». Российские фигуристы уже попадались на запрещённых веществах
Екатерина Авдонина
Допинг в фигурном катании
Комментарии
Наши специалисты не верят в положительную допинг-пробу в сборной России. Меж тем наши спортсмены уже не раз влипали в скандалы.

Новость, что у одного из членов сборной России по фигурному катанию положительная допинг-проба, прозвучала как гром среди ясного неба. Теперь судьбу золота в команднике решают чиновники из Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев.

Случай беспрецедентный. Наши специалисты уверяют, что ничего подобного произойти не могло, а известие — не более чем провокация зарубежных СМИ. Меж тем наши спортсмены уже не раз влипали в допинговые скандалы.
Вспоминаем самые яркие истории.

Грандиозный скандал на Олимпиаде. Россия потеряет золото из-за допинг-пробы фигуриста? Грандиозный скандал на Олимпиаде. Россия потеряет золото из-за допинг-пробы фигуриста?

Бережную поймали с допингом незадолго до Олимпиады-2002

Елена Бережная несколько раз за карьеру сталкивалась с непреодолимыми трудностями. На фоне скандала на Олимпиаде-2002, когда ей и её партнёру Антону Сихарулидзе пришлось поделиться золотом с канадской парой Сале/Пеллетье, история с положительной-допинг пробой фигуристки немного затерялась, но серьёзно повлияла на исход событий.

На чемпионате Европы — 2000 спортсменка неумышленно применила запрещённый препарат вместе со средством от простуды, которое ей прописал знакомый американский врач. Антидопинговые службы в версию Бережной поверили, но от санкций не отказались. Результат россиян был аннулирован, а на следующий чемпионат мира фигуристы не попали из-за дисквалификации.

Пьедестал позора. Как судьи заставили российских фигуристов унижаться на Олимпиаде-2002 Пьедестал позора. Как судьи заставили российских фигуристов унижаться на Олимпиаде-2002

«Спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир»

Странная история приключилась с Екатериной Бобровой. То, что в пробе фигуристки на допинг был обнаружен мельдоний, стало известно в 2016 году. Препарат был запрещён ВАДА тогда же. То есть Екатерина принимала его в момент изменения правил. Вероятно, именно это и стало причиной путаницы. Фигуристка рассказывала, что была шокирована известием о дисквалификации, а само судебное разбирательство проходило в стрессовых условиях.

«Я сначала не поверила, думала, это шутка. Была уверена, что чиста, убеждала всех — либо фамилия не моя, либо пробы спутали. Невозможно было так попасться, потому что про этот мельдоний нас десять тысяч раз предупредили. Я его действительно принимала тогда, когда он был разрешён, но с начала сезона прекратила, потому что стало нельзя.

Я была одновременно в панике и убеждена, что невиновна, и готова была просто по головам идти, чтобы это доказать. Ведь спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир, поэтому главной задачей было очистить моё имя, нашу репутацию как чистых атлетов», — рассказывала Боброва «Матч ТВ».

К счастью, ISU оправдал спортсменку ввиду низкой концентрации препарата в допинг-пробе и длительного срока его выведения из организма, но из-за пережитого Екатерина ещё долго не хотела возвращаться в спорт.

Отчего я невезучий? Милдронатовый удар по Бобровой и Соловьёву Отчего я невезучий? Милдронатовый удар по Бобровой и Соловьёву

Сотскову отстранили на 10 лет после завершения карьеры

Запятнала своё имя и Мария Сотскова. В марте 2020 года допинг-офицеры РУСАДА прибыли к спортсменке, чтобы взять тест во внесоревновательный период. Фигуристка объясняла, что уже не тренируется и фактически завершила карьеру, но анализ ей всё-таки пришлось сдать. В нём нашли следы запрещённого препарата, предположительно, фуросемида.

Сотскова заявила, что употребляла его по назначению врача, однако впоследствии выяснилось, что клиника, в которой Мария проходила лечение, не имеет лицензии. Обвинения в фальсификации составляющей допинг-контроля привели к очень жёсткому наказанию — отстранению от любой деятельности, связанной со спортом, сроком на 10 лет.

На спортсменку обрушился шквал критики. Специалисты обвиняли Сотскову в безалаберности, поставившей российское фигурное катание под удар.

Плата за безграмотность. Как известную российскую фигуристку отлучили от спорта на 10 лет Плата за безграмотность. Как известную российскую фигуристку отлучили от спорта на 10 лет

Фуросемид — новая панацея для российских фигуристов?

Фуросемид, в применении которого заподозрили Сотскову, и другие мочегонные препараты чаще всего становятся причиной дисквалификации фигуристов. Сами по себе они не являются допингом, но из-за своих свойств способствуют скрытию следов употребления других веществ. Тем не менее пользуются ими для экстренного похудения, что является основной проблемой в фигурном катании.

В 2008 году в махинациях с фуросемидом был замечен Юрий Ларионов. Фигурист боролся с лишним весом и прибег к радикальным мерам. За это его наказали двумя годами дисквалификации. Позднее срок был сокращён до полутора лет. Но ни ему, ни перспективной юниорке Оксане Нагаталий, также замешанной в допинговом скандале, это не помогло. Больших успехов фигуристы впоследствии так и не добились.

Очередное пятно на репутацию нашего спорта поставила россиянка Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду. Спортсменка была отстранена от соревнований на год за нарушение антидопинговых правил. В 2018 году на рядовом турнире в Чехии она сдала положительный тест на фуросемид. Им Шакун пыталась снять отёк глаза. А вот Александра Кошевая лечила ногу торасемидом — разновидностью препарата, относящегося к классу диуретиков. Причём делала это, не советуясь с врачами, подтверждая существование недостатков в просветительской работе в сфере антидопинга.

Фигуристка из России дисквалифицирована за допинг. Как глупо вышло Фигуристка из России дисквалифицирована за допинг. Как глупо вышло

«Главный секрет» большого спорта

Резонансной получилась история юниорки Анастасии Шаботовой. В 13 лет фигуристка прославилась на всю страну благодаря яркому эфиру, в котором рассказала о «главном секрете» большого спорта. По её словам, чтобы быть успешной, нужно «выпить много допинга», а затем объявила, что этой схемой активно пользуются в «Хрустальном». Обвинив фигуристок Этери Тутберидзе в грязных методах работы, Шаботова подставила саму себя. После этого на спортсменку полилась критика, и ей пришлось сменить федерацию. Сейчас Анастасия выступает за Украину.

«Мне очень жаль, что у неё только такая формула успеха. То есть она не считает, что ей нужно выйти на лёд и поработать посильнее. Прочитав её слова, я только об этом подумала: ну хорошо, удачи тебе в поиске правильного допинга. Наверное, правильный допинг — это от тренера и от мамы», — так отреагировала на заявление Шаботовой сама Этери Георгиевна в интервью Владимира Познера. Однако, сама того не ведая, породила ещё больше слухов.

Помните 13-летнюю фигуристку с «правильным допингом»? Настя теперь за Украину Помните 13-летнюю фигуристку с «правильным допингом»? Настя теперь за Украину

Мощное восхождение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в этом сезоне стало причиной для ожесточённых споров. Фигуристов обвиняли в блате после того, как дебютантам удалось пробиться на свою первую Олимпиаду. После каждого старта журналисты провоцировали пару, задавая неуместные вопросы, а они и не думали молчать. Глеб шутил и про блат, и про допинг.

«У нас же чудный допинг, всегда с нами, поэтому посмотрим, как получится», — говорил Смолкин. Вот только, учитывая последние события, ироничные слова танцора кажутся откровенной издёвкой. Как бы именно эта цитата не поставила крест на надеждах российских фигуристов.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022