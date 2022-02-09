Одни болельщики требуют наказать Валиеву, другие — не верят в происходящее.

«Она же ребёнок!» Иностранцы в ярости из-за допинга россиянки и во всём винят Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала. Ранее портал Inside the Games сообщил, что у одного из членов российской сборной по фигурному катанию обнаружили запрещённое вещество, а позже выяснилось, что проблемы именно у 15-летней ученицы Этери Тутберидзе. Тест был сдан ещё до Олимпийских игр в Китае. По информации «Чемпионата», в допинг-пробе спортсменки нашли запрещённую субстанцию в микродозе. При этом сообщается, что данное вещество не оказывает влияния на спортивные результаты. Есть высокая вероятность, что результаты командного турнира пересмотрят и российских спортсменов лишат золотых медалей. А саму Валиеву, которая считалась главным фаворитом в женском одиночном катании, не допустят до личного турнира.

«Сказка о том, что у России чистые спортсмены, подошла к концу»

Мнение иностранных болельщиков по этому поводу разделилось. Часть фанатов откровенно смеётся над нашей спортсменкой, а кто-то призывает её наказать.

— Радункан: ты кто? Валиева: я — это ты, только сильнее.

— 15-летняя фигуристка, причастная к допингу, — одна из самых русских вещей, которые только можно себе представить.

— Очередная сказка о том, что у России чистые спортсмены, подошла к концу.

— Я не удивлюсь, если Валиева окажется той фигуристкой, которая провалила тест на допинг. Отношение России к своим фигуристкам сомнительное, и они просто подталкивают девушку к тому, чтобы она вышла за рамки, а затем просто ушла в течение пары лет. Это действительно бесчеловечно.

— Отношусь к Валиевой с симпатией, но если она виновата, то должна получить наказание.

— Не исключено, что Валиева — не единственная россиянка на Играх с допингом.

«Я не могу представить Валиеву под кайфом от травки»

Другая часть болельщиков защищает Валиеву. Они не верят, что юная фигуристка принимала запрещённые препараты.

— Нет, Камила Валиева не может курить травку.

— Слишком шокирующе, чтобы быть правдой. У Валиевой огромный талант, она не зря выиграла чемпионат Европы. Разве она могли пойти на такие уловки только для того, чтобы погубить себя?

— Этого не может быть. Я молюсь, чтобы это была не она.

— Это не смешно. Она же ребёнок!

— Если Камилу Валиеву накачали допингом, я буду бунтовать.

— Я не могу представить Камилу под кайфом от травки, она только что опубликовала видео в шляпе кролика с тусовки.

— Камила, не волнуйся. Ты невероятная. Надеюсь, ты в порядке. Помни, что есть люди, которые поддерживают и верят в тебя. Несмотря ни на что, я хочу, чтобы ты исполнила свои мечты.

— Валиева ни в чём не виновата. Её необходимо защищать, и делать это нужно врачам и тренерам.

— Если кто-то обвинит Валиеву, я буду драться с этим человеком.

«Тутберидзе, ты не увидишь Рая из-за этого!»

При этом многие фанаты обвиняют во всём тренера спортсменки Этери Тутберидзе. К слову, подобных мнений очень много.

— Происходит падение Тутберидзе.

— Этери, ты не увидишь Рая из-за этого!

— Я реально надеюсь, что это не она, потому что она фактически ребёнок. И если это она, то нужно винить Этери.

— Валиева не виновата. Наверняка ко всему причастен её тренер Тутберидзе.

— Если допинг-проба Валиевой действительно даст положительный результат, очевидно, в этом виноват её тренер. Этери — монстр среди фигуристов. Приходится жертвовать здоровьем, чтобы получить медали.

— Если Валиева провалила допинг-тест, вина полностью лежит на Этери. Она со своими помощниками создала ужасную среду.

— Если допинг Валиевой подтвердится, Этери придётся заплатить высокую цену. Не могу принять её эгоистичную тренерскую философию.

— Даже не могу представить, под каким давлением находится Валиева. Тутберидзе прибегает к допингу несовершеннолетних, а затем выбрасывает их.

— Нужно провести расследование в отношении Этери. Это неприемлемо.

— Она всего лишь ребёнок. Всю ответственность должны нести тренеры.

— Если допинг Валиевой подтвердится, то в самой глубокой и тёмной части ада появится подвал с отстойниками, на котором будут написаны имена Тутберидзе и Глейхенгауза. Это больные люди. Камила ни в чём не виновата.