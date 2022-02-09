Россия на Олимпиаде-2022. Битва за честь в фигурном катании. Где смотреть трансляцию?

В четверг, 10 февраля, пройдёт шестой день Олимпиады-2022. Будет разыграно восемь комплектов наград, и россияне будут активно бороться за медали почти в половине из них.
Очень хочется медали в мужском фигурном катании – после скандала с допингом российским фигуристам нужно биться за честь отечественной сборной! Этим займутся Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.
В лыжных гонках вновь будем надеяться на медали – Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева побегут 10 км. Кроме того, нас ждёт 5000 м в женском конькобежном спорте. Там будет Наталья Воронина. Небольшая надежда остаётся и на эстафету в санном спорте. А ещё обратите внимание на (внезапно!) лыжную акробатику. Там должна быть медаль.
Также наши сборные проведут по матчу в кёрлинге. Женщины, игравшие в финале последнего чемпионата мира, постараются отомстить сборной США за победу в мужском кёрлинге днём ранее. А мужская команда проведёт вторую встречу на турнире и постарается реабилитироваться за поражение от американцев в матче с хозяевами турнира – Китаем.
Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!
10 февраля, четверг. День шестой. Расписание трансляций
04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Россия – США. «Матч! Игра»
04:30. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. «Матч! Арена»
04:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал. «Матч! Страна»
04:30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. «Россия 1»
05:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. «Матч! Арена»
06:00. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. «Матч! Страна»
06:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация. «Матч! Арена»
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Швеция – Латвия. «Матч ТВ»
09:00. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала. «Матч! Страна»
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Китай – Россия. «Матч! Игра»
09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом. «Матч! Арена»
09:37. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала. «Матч! Страна»
09:58. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала. «Матч! Страна»
10:00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Классический стиль. Первый канал
10:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место). «Матч! Страна»
10:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал. «Матч! Страна»
11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия – Словакия. «Матч! Арена»
14:00. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 1. «Матч ТВ»
14:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2. «Матч ТВ»
15:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м. «Матч! Арена»
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада – Германия. «Матч! Игра»
16:30. Санный спорт. Эстафета. «Матч! Арена»
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