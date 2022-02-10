«Помню только, как Кличко начал бить». Чудесное везение Моргенштерна — летающего лыжника

Моргенштерн. Увидев это слово, множество читателей сразу вспомнит скандального рэп-исполнителя, который в последние годы приобрёл в России огромную популярность и может похвастать многомиллионной армией фанатов.

Но для преданных болельщиков зимних видов спорта Моргенштерн — это прежде всего фамилия одного из самых титулованных спортсменов в истории Австрии, трёхкратного чемпиона Олимпийских игр и многократного чемпиона мира. Рассказываем драматичную историю успеха одного из лучших прыгунов с трамплина в истории – Томаса Моргенштерна.

Куусамо. Первое падение

Ноябрь 2003 года. Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в финском Куусамо. Свою попытку готовится выполнить 17-летний паренёк из Австрии Томас Моргенштерн – один из лучших юниоров на планете и надежда своей страны.

Фото: Getty Images

Тем не менее за Томаса боязно. Погодные условия на этапе очень сложные и помешали уже не одному спортсмену. Более того, соревнования даже прерывались, но затем снова были возобновлены. За победу продолжают бороться девять спортсменов. И вот наступает время попытки Моргенштерна. Австриец взмывает в воздух, но попадает под жестокий порыв ветра и теряет равновесие в воздухе. Моргенштерн страшно падает на спину и ударяется головой. Падение кажется очень опасным. 17-летний австриец лежит, а вокруг него появляются врачи. Спортсмену надевают шейный ортопедический воротник и грузят в карету скорой помощи. Все в ожидании. Благо Томас отделался испугом – сотрясение мозга и перелом пальца. Такие травмы позволили ему вернуться в дело очень скоро. Это был первый серьёзный инцидент в карьере Моргенштерна, и уже тогда проявилось его чудесное везение, которое ему в спорте не изменяло.

Многолетнее доминирование

После опаснейшего падения Томас очень быстро вернулся в обойму. А ещё через полтора года в карьере австрийца наступил прорыв. На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в Оберстдорфе в феврале 2005 года, Моргенштерн впервые стал чемпионом мира. Две награды высшей пробы были взяты им в командном первенстве.

А далее было первые успехи на Олимпийских играх. На состязаниях в Турине австриец выиграл золото в личном и командном соревновании на трамплине К-120, и это в 19 лет!

Расписывать хронологию многолетнего доминирования Томаса можно очень долго. За годы активной карьеры он побеждал на 23 этапах Кубка мира, дважды завоёвывал победы в общем зачёте Кубка мира. Кроме того, к наградам чемпионата мира в Оберстдорфе он добавил золотые медали первенств мира в Саппоро (2007), Либереце (2009), Хольменколлене (2011) и Валь-ди-Фьемме (2013). Таким образом, он семь раз стал чемпионом мира в командном первенстве и один раз – в личном.

Фото: Getty Images

Конечно, нельзя не упомянуть и другие олимпийские триумфы. В 2010 году, в Ванкувере, Томас получил золото в командном первенстве в соревновании на трамплине К-120. Через четыре года, в Сочи, австриец также не остался без наград, но об этом ниже.

Пугающие падения и страхи Томаса

Ну а теперь подбираемся к самому интригующему. Завершение карьеры Моргенштерна получилось столь же неожиданным и стремительным, как и его взлёт. А началось всё в декабре 2013 года. Выступая на соревнованиях в Титизее-Нойштадт, Томас получил серьёзную травму. Причиной стало неудачное приземление. Спортсмен потерял равновесие и буквально покатился по горе. Моргенштерн перекувыркнулся несколько раз. Как бы то ни было, он сумел подняться, но лишь для того, чтобы снова скорчиться от боли и упасть. Картина выглядела пугающе.

Австриец потерял сознание, но вскоре пришёл в себя. Обследование показало, что у прыгуна с трамплина перелом пальца, многочисленные ссадины и ушибы, и всё. Да, для такого падения это можно сказать «всё». Сам Томас достаточно забавно говорил о том эпизоде.

«Помню только, как Кличко начал меня бить. Потом свет погас», — шутил Моргенштерн.

Это падение не умерило пыл титулованного спортсмена. Он не собирался завершать олимпийский цикл досрочно и продолжал готовиться к играм в Сочи. Но австрийца словно сглазили. В январе, менее чем за месяц до старта Олимпиады, Томас снова упал. На этот раз всё произошло во время тренировочного прыжка. Следствием очередной неудачи стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лёгких. Спортсмен пришёл в себя лишь в больнице. Но и это не остановило его. Неуёмное желание выступить на Олимпиаде, фантастическая целеустремлённость помогли ему в Сочи. Результатом стараний стало серебро в командном первенстве. Как оказалось, эта медаль стала последней в карьере Томаса.

Фото: Getty Images

«Опасение существует»

На Олимпиаде он отказывался отвечать на вопросы о завершении карьеры.

«Пока не вернусь домой, не буду принимать решение. Я много слышал о том, насколько я удачлив. И не только в Бад-Миттендорфе, но и в Титизее, и 10 лет назад в Куусамо. Я бы соврал, если бы сказал, что ничего не боюсь — да, действительно, существует определённое опасение. Не на нормальном трамплине, а скорее, на большом.

У меня есть ощущение, что принимать участие в чемпионате мира будет рискованно. Прямо сейчас я не могу себе представить, что прыгаю с трамплина вроде того, что в Гаррахове, после того, что случилось в Бад-Миттендорфе», — говорил Моргенштерн, находясь в Сочи.

Как бы то ни было, к концу 2014 года Томас всё обдумал и в возрасте 28 лет объявил об уходе из спорта. Вероятно, многочисленные травмы и падения прежде всего подорвали психологическую уверенность спортсмена. В любом случае, пройдя через множество страданий, австриец добился беспрецедентного успеха и стал легендой своей страны.

Вот он, Моргенштерн здорового человека.