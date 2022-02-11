Большунов в одиночку поднял сборную России в медальном зачёте. Но на сколько его хватит?

Бодро стартовав в первые дни Олимпиады, к её середине сборная России как-то забуксовала в искусственном китайском снегу. Никаких неожиданностей, никаких приятных сюрпризов, никаких незапланированных медалей. Да даже те, что запланированы – не выгрызешь.

В седьмой день Олимпиады у сборной России – серебро. Наш лыжник Александр Большунов стал вторым в лыжной разделке классикой. Финн Нисканен был так хорош, что Саша к нему толком и приблизиться не смог. Это очень досадно и для нас, и для Большунова, причём по одной причине – по итогам этой гонки мы хотели праздновать золото. Не вышло.

Других наград от сегодняшнего дня мы не ждали, но стоит заметить, что и приятных сенсаций, как в первые дни Игр, тоже не случилось. Лыжники Большунова на пьедестале не поддержали, биатлонистки бежали очень быстро, но стреляли плохо, скелетонисты так и не смогли ворваться в тройку, хотя были совсем рядом, да и конькобежец тоже не сдюжил.

Хорошо, хоть одна медаль есть. По итогам дня наш расклад по медалям: 2 – 4 – 6. Забавно, но стараниями одинокого Большунова мы смогли даже подняться на одну строчку медального зачёта – обогнали Италию, у которой бронзовых наград на две меньше – и теперь занимаем восьмое место. По общему количеству наград мы тоже вскарабкались на одну ступеньку вверх. С 12 медалями мы вместе с канадцами занимаем третье место. Больше по-прежнему только у сборных Норвегии и Австрии. Они успели заработать уже по 14 наград.

Что касается нашего медального плана, то по общему количеству он пока выполняется, а вот по золоту сборная России впервые за Олимпиаду стала отставать. Мы надеялись, что к выходным у нас будет три золотых награды, но пока что-то не всё идёт гладко.

Мы все надеемся на Большунова, конечно. Вопрос лишь в том – на сколько его хватит?

Завтра будет интересный день. Мы наметили четыре серебряные медали, но изначальный план уже точно не будет выполнен. По нашему прогнозу одну из них должна была добыть скелетонистка Елена Никитина. Однако она сегодня мало того, что неудачно выступила в квалификации, так ещё и приоткрыла завесу внутреннего конфликта в федерации. Ох.



Но на три другие награды мы рассчитывать вполне можем. Первую из них Россия может добыть в женской эстафете в лыжных гонках. У норвежек большие проблемы, так что наша команда попробует даже за золото со шведками зарубиться. У нас отличная команда: Сорина, Ступак, Непряева, Степанова – состав такой, что соперницы могут лишь позавидовать!

Пока девушки будут наматывать круги на лыжном стадионе, внизу, в Пекине, будут разыграны медали в конькобежном спорте. На дистанции 500 метров у нас есть Руслан Мурашов, Артём Арефьев и Виктор Муштаков. И медаль тут брать надо! А то наша команда в одном из самых медалеёмких видов спорта на Олимпиаде пока выглядит очень бледно.



Ну и третье серебро – в биатлоне. В индивидуальной гонке россияне чуть было не совершили чудо: и Логинов, и Цветков могли забрать золото, но для каждого из них всё решил один неточный выстрел. В спринте цена ошибки на стрельбище будет не так высока, поэтому быстроногий Логинов будет чувствовать себя очень комфортно и доберётся до медали.