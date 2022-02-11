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Лыжные гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине: женская сборная России готовится к эстафете – кто попадёт в состав команды?

На Олимпиаде-2022 российским лыжницам тяжело. Но в эстафете они могут взять золото
Егор Бульчук
Лыжные гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Даже норвежка Терезе Йохауг, одержавшая в Пекине две победы, опасается россиянок.

Пока самый обидный российский сюжет на пекинской Олимпиаде – четвёртое место Натальи Непряевой в 10-километровой гонке с раздельного старта. 26-летней уроженке Твери не хватило всего лишь 0,1 секунды до бронзовой медали…

Драматичное завершение разделки в исполнении Непряевой оживляет дискуссию вокруг эстафеты. Это следующая гонка в лыжной олимпийской программе у женщин. Она начнётся 12 февраля в 10:30 по московскому времени. Спортсменки пробегут четыре этапа по пять километров.

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Деревянная медаль стала для Непряевой тяжёлым моральным ударом. После забега она долго не могла прийти в себя, лежала на снегу, закрыв лицо руками, а в микст-зоне не сдержала слёз. Насколько стойко Наталья воспримет непопадание на пьедестал и успеет ли психологически восстановиться к эстафете – один из главных вопросов накануне командной гонки.

Наталья Непряева

Наталья Непряева

Фото: Getty Images

Физическое состояние Непряевой вопросов не вызывает. После серебра в скиатлоне и неудачи в спринте разделка вновь утвердила её в статусе первого номера сборной. Наталья показала, что может вести гонку тактически, а при необходимости резко включаться. Непряева постаралась создать основное преимущество в начале дистанции. На первых двух километрах она захватила лидерство, но с середины стала терять скорость. После пяти километров Непряева опустилась на четвёртое место, с которого так и не смогла подняться. Хотя попытка это сделать почти увенчалась успехом: за последние 1,4 километра россиянка отыграла сразу восемь секунд – до бронзы не хватило всего-то одной десятой.

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Скоростные способности Натальи могут сделать её полезной на любом этапе эстафеты. Но, к сожалению, Непряеву нельзя клонировать. А было бы неплохо. Её соотечественницы пока смотрятся на Олимпиаде не самым убедительным образом.

Для Юлии Ступак Игры в Китае складываются по негативному сценарию. 24-е место и четырёхминутное отставание от победительницы в скиатлоне довело Ступак до отчаянных признаний. «По ходу пора завязывать с этой спортивной карьерой, потому что с такими местами мне не хочется бегать», — заявила она после гонки.

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На следующий день Юлия отошла от негативных эмоций и стала постепенно продвигаться вверх. В спринте она стала 16-й, а разделку завершила на седьмом месте. Этот факт вкупе с предыдущими заслугами не позволяет вычеркнуть Ступак из числа участников эстафеты.

Судя по всему, штаб лыжной сборной в Юлию верит. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила провал Ступак в скиатлоне «функциональной ямой».

Фото: Getty Images

Тренер команды Маркус Крамер в разговоре с «Матч ТВ» добавил, что на переобувании во время скиатлона Ступак потеряла 15 секунд – не застёгивалось крепление коньковых лыж. Крамер также отметил, что к спринту Юлия улучшила свои физические кондиции. Специалист уверен: Ступак ещё покажет себя на Олимпиаде. Эстафета в этом смысле может стать хорошим подспорьем: Ступак известна не только своей красноречивостью, но и готовностью самоотверженно работать на команду.

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Зато Татьяна Сорина демонстрирует на Олимпиаде стабильность. В скиатлоне она стала 11-й, спринт пропустила, а в разделке замкнула десятку лучших. Возможно, в обеих гонках Татьяна могла претендовать и на более высокие места, но мало кто перед Играми всерьёз рассчитывал увидеть её среди медалисток в личных гонках. Стабильность результатов – за Сорину.

Неплохо пока единственным шансом на этой Олимпиаде воспользовались Анастасия Рыгалина и Лилия Васильева. Рыгалина стала восьмой в скиатлоне, Васильева – десятой в разделке.

Фото: Getty Images

А вот Вероника Степанова, скорее, разочаровала. От восходящей 20-летней звезды российских лыж ждали выхода в финал на профильной спринтерской дистанции, но не случилось: Степанова остановилась на седьмом месте. Впрочем, недавний успех на Кубке мира делает Веронику почти железобетонным участником эстафеты. В начале декабря именно её финишный рывок привёл российскую четвёрку к победе на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Итого: трудно представить, что тренеры сборной пойдут на риск в эстафете. Позиции Непряевой неоспоримы. Ступак выглядит невыразительно, но однозначной замены ей нет. Сорина не падает ниже определённого уровня. Степанова ещё не успела себя проявить в Китае, но совсем недавно уже обгоняла авторитетных соперниц. Не беспроблемная, но в целом вполне рабочая комбинация факторов.

Вот и Терезе Йохауг, уже двукратная чемпионка Пекина-2022, россиянок опасается. «Я бы назвала российскую команду одним из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны», — процитировал Йохауг после победы в разделке «Матч ТВ».

Терезе есть отчего переживать. Она в Китае несравненна, но партнёрши по сборной угнаться за титулованной соотечественницей не могут. Финал спринта прошёл без норвежских лыжниц, а две другие олимпийские гонки они завершили за пределами топ-15.

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Очевидные претенденты на призы – шведки и финки. Последние мощно разогнались к разделке, где взяли сразу серебро и бронзу, а Кертту Нисканен не хватило всего 0,4 секунды до победившей Йохауг. Остальные сборные заметно уступают в классе. Поэтому, даже будучи не в оптимальных кондициях, российские лыжницы вполне могут рассчитывать не просто на награды, но даже на золото. Злость Непряевой из-за упущенной медали или негодование Ступак после провального скиатлона могут даже помочь с настроем – в эстафетах без него никуда.

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