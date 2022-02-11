«За день до вылета он катался с другой». Почему распался дуэт Ильиных — Кацалапов

На Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, и теперь вместе со своей партнёршей Викторией Синициной стремится к желанной победе в личном турнире танцоров. Однако первое олимпийское золото он завоевал не с Викой, а с другой фигуристкой — Еленой Ильиных. Их пара была очень перспективной и эффектной, их выступлениям рукоплескали зрители, а эксперты прочили захват лидерства на мировой арене. Именно с Леной Никита должен был выиграть, по мнению многих, золото Олимпиады в личном зачёте.

Но все предсказания обрушились прахом. Никакого мирового лидерства, никакого олимпийского золота. Потому что никаких Ильиных/Кацалапов после чемпионата мира — 2014 больше не было. Многообещающий дуэт распался, так и не дойдя до главной цели. А роль ведущей пары планеты досталась французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Никите казалось, что я недостаточно хорошая партнёрша»

Елена Ильиных и Никита Кацалапов были первыми партнёрами друг друга, да и вообще свой путь в танцах на льду начали вместе. В далёком 2005 году мамы обоих перевели их из одиночного катания в танцы к Ирине Лобачёвой и Илье Авербуху, и они встали в пару. Тогда Лене было всего 11 лет, а Никите — 13. Но долго друг с другом они не продержались. Постоянные глупые ссоры и конфликты привели к распаду юного дуэта, и в 2006-м Лена улетела тренироваться в США к Игорю Шпильбанду, а Никита остался в России.

«Мы часто ссорились, из-за любой ерунды. Совершенно по-детски. Никите казалось, что я недостаточно хорошая партнёрша, слишком маленькая, с которой надо много возиться. В общем, глупо всё получилось», — вспоминала Ильиных в интервью «Спорт-экспрессу».

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Успеха по отдельности оба фигуриста не достигли. Спустя два года Лена вернулась в Россию, а Никита тем временем успел расстаться с очередной партнёршей Ангелиной Кабышевой. Повзрослевшие молодые люди решили вновь встать в пару, и на этот раз их тренерами стали Александр Жулин и Олег Волков.

Ребята быстро прогрессировали и уже в следующем сезоне громко заявили о себе, выиграв юниорский чемпионат мира. После этого они перешли во взрослые и пробились на чемпионаты Европы и мира. Однако показанные на них результаты Ильиных и Кацалапова не удовлетворили, и они перешли от Жулина к Николаю Морозову. Новый наставник привёл их к успеху на Олимпийских играх в Сочи — последнему в общей карьере.

«Я узнала, что Никита пробовался с другой партнёршей»

В Сочи Лена с Никитой прекрасно выступили не только в командном турнире, но и в личных соревнованиях. Они взяли бронзу в сложнейшей борьбе с ведущими на тот момент парами: американцами Дэвис/Уайт и канадцами Вирчу/Мойр. Причём оба дуэта не участвовали в следовавшем вскоре за Олимпиадой чемпионате мира, что открывало нашим фигуристам шанс завоевать там золото. Но триумф отменился. Паре помешали слухи об уходе Никиты к другой партнёрше, появившиеся накануне их вылета на соревнования в Японию.

Естественно, в такой обстановке нормально откататься у них не получилось. Но обидное четвёртое место было не самым неприятным последствием слухов. Потому что слухи оказались правдой. После чемпионата мира Никита объявил, что теперь будет кататься со своей девушкой Викторией Синициной.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«За день до вылета в Японию на чемпионат мира я узнала, что накануне Никита пробовался с другой партнёршей. У меня случился шок. Я тут же позвонила нашему тренеру Коле Морозову и сказала, что не хочу выступать. Потом позвонила руководству федерации. В общем, меня убедили в том, что статья — всего лишь «утка», которая, возможно, рассчитана как раз на то, чтобы повлиять на наше выступление, и что нужно обязательно кататься», — поделилась Ильиных в интервью «Спорт-экспрессу».

В шоке была не только Лена, но и болельщики, и федерация, которая до последнего надеялась, что всё обойдётся и пара Ильиных/Кацалапов не распадётся. Мечты были напрасны: в постолимпийском сезоне у нас появились две новые танцевальные пары.

«Я такие идиотские решения не принимаю. И моим мнением никто и не поинтересовался. Не знаю, есть ли смысл его высказывать… К подобным решениям, которые подрывают наше положение в танцах в следующем олимпийском цикле, я не хочу иметь никакого отношения. Я хотела бы ошибаться, но, по моему мнению, ни одна из этих пар не будет претендовать на золото Олимпийских игр», — говорила тогда Татьяна Тарасова.

Конфликты и ревность погубили перспективную пару

Почему же Кацалапов ушёл от Ильиных, несмотря на огромные перспективы их дуэта? Неужели лишь ради возможности кататься со своей девушкой? У медали две стороны, и в истории Лены и Никиты всё далеко не так однозначно.

Как и катаясь в детстве, они и во взрослом возрасте продолжали ссориться на катке, их отношения никогда не были ровными. От любви до ненависти — они испытали все грани чувств и эмоций друг к другу. Отчасти это делало их прокаты особенно яркими и артистичными, но тренировкам такие «качели», конечно, мешают. Трудно добиться общего успеха, когда нет взаимопонимания. А до следующей Олимпиады Никите и Лене предстояло идти целых четыре года. Слишком большой срок, чтобы терпеть друг друга.

К тому же Никита постоянно ревновал Лену к тренерам-мужчинам. Ему казалось, что девушка позволяет себе слишком много, что она флиртует на тренировках и вообще ведёт себя неподобающим образом. Лена — роковая красавица, что уж говорить. Вниманием противоположного пола обделена никогда не была. А тут Никита вдобавок заподозрил у неё роман с Николаем Морозовым, что ещё больше подливало масла в огонь в хитросплетения их отношений. Но был ли роман с Морозовым в реальности — не факт. Тем более к моменту разрыва их пары Никита встречался с Викторией. Какая разница, кто с кем встречается, если фигурное катание для них работа?

Фото: Dmitry Korotayev/Getty Images

Однако для Никиты разница была, и он рискнул начать в танцах на льду всё сначала с другой партнёршей, почти добравшись до вершины с Леной. Оправдается ли это, мы узнаем совсем скоро — по окончании соревнований в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Но в любом случае Никита и Елена сейчас счастливы. Просто по отдельности. Он — катается в полной гармонии со своей любимой, а она — нашла семейное счастье и ждёт уже второго ребёнка. И, пожалуй, это важнее, чем личное золото, добытое сквозь бесконечные конфликты и злость друг на друга.