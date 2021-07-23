«Русские просто завидуют». На Украине высмеивают российскую трансляцию открытия Олимпиады

В России зрителям не показали шествие украинских спортсменов на параде атлетов. И, похоже, задели украинцев за живое.

Церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио получилась на редкость скучной, но всё равно не обошлась без скандала. Причём его виновниками стали не организаторы или спортсмены, а телевизионщики. По удивительному совпадению, по российскому телевидению вместо шествия украинских спортсменов с жёлто-голубым флагом показали… рекламу.

На Украине российские каналы, естественно, не смотрят, но очень обиделись. Впрочем, есть и те, кто откровенно насмехается над ситуацией.

Ведь в реальности украинский флаг на церемонии открытия Олимпиады был, а российский — нет.

Российским зрителям флаг Украины не показали

Право показа церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в России досталось Первому каналу. Прямая трансляция продолжалась почти четыре часа и, конечно, несколько раз прерывалась на рекламу. Одна из них лишила телезрителей возможности увидеть проход сборной Украины в рамках парада атлетов. Перерыв в трансляции состоялся между шествием команд Уганды и Уругвая и пришёлся аккурат на украинскую делегацию. При этом в приложении зрителям были доступны и проход сборной Украины под своим национальным флагом, и даже мнение комментаторов по этому поводу.

«Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз», — объяснили произошедшее в пресс-службе Первого канала.

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В России поддержали решение телевизионщиков

Первый канал имел полное право прерывать эфир тогда, когда считает нужным, однако паузу во время шествия украинских спортсменов трудно списать на простую случайность. В России многие болельщики посчитали решение телевизионщиков правильным и адекватным политической ситуации. Солидарны с ними и многие известные персоны.

«То, что проход делегации сборной Украины закрыли телерекламой —это даже хорошо. Считаю, что это правильный поступок. То, сколько руководители их страны выливают помоев в адрес России, — недопустимо. Первый канал поступил абсолютно правильно, радикально. Пора их уже лечить и объяснять кто, где и как. Нечего нам смотреть на сборную Украины. Надо понимать, что период сидения на голове и болтания ногами уже закончился. Настало время оплеух», — сказал в интервью «Чемпионату» бывший президент футбольного «Спартака» Андрей Червиченко.

На Украине смеются над российской трансляцией

Несложно догадаться, что на Украине взгляд на ситуацию принципиально иной. Там возмущены поведением организаторов трансляции церемонии открытия на территорию России и отмечают, что украинские зрители проход команды Олимпийского комитета России увидели в прямом эфире. Кроме того, многие украинцы иронизируют над тем, что российского флага на церемонии не было вообще, а украинского — только в трансляции на Первом канале. Неприятно, но спорить трудно.

В комментариях на украинских спортивных сайтах и в соцсетях пользователи блещут остроумием и откровенно смеются над поведением русских:



«У нас хотя бы флаг был свой, и весь мир его видел».

«Сборная допингистов вообще под непонятной тряпкой маршировала».

«Больно надо! Во всём мире показали наших парней и девчат».

«Россия в своём репертуаре. Вот какую роль они отводят Украине в своих планах».

«Спорт вне политики», — громче всех кричали они».

«Да русские нам просто завидуют. У них ни флага, ни гимна, только гонор».

«Кто вообще смотрит это?»

Также болельщики вспоминают, что по российскому телевидению не показали момент исполнения гимна Украины перед матчем с Нидерландами на чемпионате Европы. Нам же остаётся надеяться, что Олимпиада в Токио подарит столько крутых спортивных событий, что политика сама собой отойдёт на второй план.