«У меня фантастическая команда». Как Россия впервые за 16 лет выиграла женскую эстафету

Ступак, Непряева, Сорина и Степанова совсем недавно сотворили чудо на Кубке мира. Получится ли повторить его на Олимпиаде?

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоится женская эстафета в лыжных гонках. Нашим девушкам предстоит очень важный старт, ведь у них есть все шансы на золото!

В нынешнем сезоне россиянки уже доказывали, что могут побеждать всех в командной гонке. В декабре они одержали историческую победу на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

В той гонке россиянки выступали тем же составом, каким побегут в Пекине: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Тогда, в декабре, никто не ожидал, что россиянки смогут утереть нос сильнейшим сборным мира – Норвегии и Швеции. Но девушки сотворили настоящее чудо!

На первом этапе нашим спортсменкам удалось закрепиться в группе лидеров. К моменту передачи эстафеты рядом друг с другом держались сразу пятеро спортсменок. Однако уже на втором этапе, который бежала Наталья Непряева, в борьбе осталась только тройка признанных фаворитов: Россия, Швеция и Норвегия. На третьем этапе Татьяна Сорина боролась с сильнейшей лыжницей планеты Терезе Йохауг и ничуть ей не уступала. А на отметке в 15 км даже опередила норвежку, пускай и всего на полсекунды.

На заключительный отрезок Вероника Степанова уходила первой – судьба исторического золота была полностью в её руках. И нашей 21-летней лыжнице оказалось всё нипочём. Незадолго до финиша Вероника держалась чуть позади, шла третьей. Но на последнем подъёме собрала все силы в кулак и понеслась вперёд – навстречу кубковому золоту. Ей удалось обогнать соперниц и оторваться от них так, что на финишную прямую она уже выходила с приличным отрывом. В итоге Степанова додержала свой отрыв до створа и заработала для команды золотую медаль. Упавшую без сил после финиша Веронику сразу же окружили напарницы по команде. Счастью российских девушек не было предела!

Новость по теме Видео волевого победного финиша Степановой в женской эстафете Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежки, показавшие лишь третий результат, остались без золота в командной гонке на Кубке мира впервые с 2009 года! Тогда на этапе в Бейтостолене они уступили соперницам из Швеции. Ещё одну эстафету сборная Норвегии пропустила – в 2011-м в Рыбинске победу одержали итальянки. А у сборной России золота в женской эстафете на Кубке мира не было аж 17 лет! В 2004 году, на этапе в Валь-ди-Фьемме сборная России в составе Ларисы Куркиной, Натальи Барановой-Масалкиной, Евгении Медведевой и Юлии Чепаловой оказалась сильнее Германии и Норвегии. Как же давно это было!

«Это фантастика. У меня фантастическая команда!» – восклицала Степанова.

«Мы очень рады. Сегодня у нас был маленький джокер, наша юная звезда», – с удовольствием рассказывала Непряева о финише Вероники.

В декабре наши девушки произвели настоящий фурор и вырвали историческое золото. Теперь пришло время покорять Олимпиаду! В эстафетах на Играх российские лыжницы не побеждали с 2006-го. Из Пхёнчхана команда уезжала с медалью, но только бронзовой. А теперь у Непряевой, Ступак, Сориной и Степановой есть реальный шанс завоевать своё первое олимпийское золото. Верим в наших девчонок!