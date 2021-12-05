Видео волевого победного финиша Степановой в женской эстафете Кубка мира по лыжным гонкам

В Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье – Норвегия-1.

Россиянка Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.

Видео финиша размещено на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Эстафета, 4x5 км

1. Россия-1 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) — 54.40,6

2. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — отставание +1,1 секунды

3. Норвегия-1 (Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм) +1,2