«Ты принимала допинг?» Провокации британца на олимпийской тренировке Валиевой

Российская фигуристка нашла в себе мужество выйти на лёд. Там она падала, а уходила с занятия, закрыв лицо.

Утренняя тренировка российских фигуристок прошла относительно спокойно. К восьми утра по Пекину на арену приехало не так много журналистов, все наши девушки вышли и провели занятие – правда, Камила Валиева, к которой сейчас приковано всё внимание на Олимпиаде, опоздала и вышла на лёд только к своему прокату. Выглядела растерянной и в итоге прогон делать не стала. В микст-зоне девушки уже по традиции прошли мимо. Всё это произошло примерно за час до того, как ITA опубликовал новость, в которой подтвердил положительную допинг-пробу, сданную в декабре 2021 года, а также объявил о том, что сейчас происходит в кабинетах.

На дневной тренировке девушек на тренировочной арене яблоку было негде упасть. Представители всех российских изданий были в численном меньшинстве по сравнению с многочисленной армией англоязычных журналистов, которые собрались освещать скандал. Валиева не смогла чисто откатать прогон – три раза упала, но в такой ситуации это неудивительно.

Фото: «Чемпионат»

Сначала я подошла к распорядителю микст-зоны – попросить, чтобы она привела к прессе Этери Тутберидзе. Но распорядитель лишь пожимала плечами – телеканалы уже обращались к ней с аналогичной просьбой, но тренер отказалась общаться.

В миксте была огромная толпа. Александра Трусова прошла мимо – мы даже не пытались её остановить. Следом прошла Анна Щербакова, последней по извилистому коридорчику прошла Камила, закрывая лицо капюшоном.

Мы не знали, что сказать, да и что тут сейчас скажешь? Бедный ребёнок находится под огромным давлением, уже несколько дней в невероятном стрессе… «Камила, мы с тобой!», «Камила, мы тебя поддерживаем», — крикнули мы.

Когда она уже почти ушла, откуда-то с дальнего ряда кто-то выкрикнул: «Камила, ты чистая? Ты принимала допинг (в оригинале – drugs)?»

Маленькая комнатка загудела, повернувшись к провокатору. «Вы серьёзно?» — начали возмущаться российские журналисты. Что за жуть, это же просто девочка! Началась короткая, но ожесточённая перепалка.

— Только что стало известно, что у неё была положительная допинг-проба.

— Да это просто смешно! Вы откуда?

— Из Великобритании, Daily Mail. Задавайте настоящие вопросы!

— У Симоны Байлз это спросите!

Последняя фраза уже неслась в спину убегающему британцу. Впрочем, далеко он не убежал, и мы обнаружили его в соседнем помещении. Он был на взводе, но показал свою аккредитацию – зовут репортёра Риат Аль-Самаррай. Позже выяснилось, что он не знал имена российских фигуристок — уточнял их у коллег, когда шла тренировка.

Вот в таких условиях Камила продолжает готовиться к личному турниру на Олимпийских играх в Пекине. Ответственные за происходящее люди не хотят общаться, и маленькой девочке приходится выслушивать подобные гадости. И она ещё умудряется сохранять самообладание и выходить на лёд.