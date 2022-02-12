Ступак исполнила свой победный танец на олимпийском пьедестале. Чемпионке можно всё!

Женская сборная России взяла золото в эстафетной гонке на Олимпиаде – такого не было с 2006 года! Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова – наши золотые девчонки. Самым ярким получился финишный этап Степановой: на последнем круге Ника уверенно разобралась с немецкой лыжницей и пришла на финиш с отрывом!
Эмоции сдержать было сложно всем: девочки расплакались в финишной зоне, а Дмитрий Губерниев, который комментировал гонку, включал в эфире песни («Нас не догонят», а потом «Я люблю тебя, Вероника») и признавался, что плачет как школьник.
На церемонию награждения пандами Бин Дунь Дунями девушки пришли забавно: колонну возглавляла Юлия Ступак, которая шла к пьедесталу, подпрыгивая от счастья и пританцовывая. Ещё недавно она после неудачного финиша в скиатлоне сгоряча говорила, что надо заканчивать карьеру, а сегодня уже снова исполняла победный танец. Юлю поддержала Ника и тоже чуть подвигалась – Губерниев настолько восхитился, что назвал их движения «танцем богинь». Но нашим чемпионкам на высшей ступени пьедестала можно всё!
Юля уже не первый раз танцует на пьедестале: в январе 2021 года на «Тур де Ски» она заняла второе место в общем зачёте и во время награждения исполнила зажигательный танец.
Посмотреть видео можно на странице ФЛГР в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Eurosport.
Как же хочется, чтобы танцы и слёзы счастья на этой Олимпиаде у россиянок ещё были.
- 12 февраля 2022
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