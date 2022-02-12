Россия на Олимпиаде-2022. Большунов поведёт команду к золоту. Где смотреть трансляцию?

В воскресенье, 13 февраля, пройдёт девятый соревновательный день Олимпиады-2022. Будет разыграно семь комплектов наград, и сборная России пополнит медальную коллекцию.
В первую очередь нужно будет следить за лыжными гонками. Александр Большунов поведёт сборную России к победе в эстафете. Но Норвегия точно не сдастся без боя.
Особое внимание стоит обратить и на биатлон. Мужская команда в составе Логинова, Латыпова, Серохвостова, а также уже дважды финишировавшего на пороге медальной тройки Цветкова выступит в гонке преследования. «Выстрелить» в пасьюте могут и женщины: Кристина Резцова отправится в погоню за лидерами с шестого места.
В конькобежном спорте у нас есть солидные шансы даже на золотую медаль – Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ангелина Голикова выступят на дистанции 500 м. Наконец, Павел Ситников и Константин Ивлиев постараются зацепиться за медали в шорт-треке. Горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов выступят в гигантском слаломе.
Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!
13 февраля, воскресенье. День девятый. Расписание трансляций
Полное расписание соревнований:
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. Италия – Россия. «Матч! Игра», «Матч ТВ»
04:30. Бобслей. Женщины. Одиночки. 1-я попытка. «Матч! Страна»
05:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка. «Матч! Арена»
06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 2-я попытка. «Матч! Страна»
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Словакия – Латвия. «Матч! Игра»
08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка. «Матч! Арена»
09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. США – Швеция. «Матч! Игра»
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км. Первый канал
11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия – Швеция. «Матч ТВ»
12:00. Биатлон. Женщины. 10 км Гонка преследования. Первый канал
13:45. Биатлон. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. «Россия 1»
14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. 1-я квалификация. «Матч! Игра»
14:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
14:27. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/2 финала. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
14:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация. «Матч Игра»
15:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
16:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. США – Германия. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. «Матч ТВ».
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