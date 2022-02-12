Бразильский бобслеист забыл, что на зимней Олимпиаде есть лёд. Пилот чуть не уехал один

Зимние Олимпийские игры традиционно славятся выступлением на них представителей различных стран, которые никогда в истории не отличались успешным выступлением в снежных видах спорта. В общей сложности на Олимпиаду 2022 года в Пекин своих спортсменов послал 91 Национальный олимпийский комитет, в том числе в столицу Китая отправились и представители настолько не зимних стран, как Гаити, Эритрея, Мадагаскар, Филиппины, Нигерия и даже Восточный Тимор.

На прошлой Олимпиаде в Южной Корее в соревнованиях скелетонистов выступал ганский спортсмен Акваси Фримпонг, навсегда вписавший своё имя в историю родной страны. Спустя четыре года ганец претендовал на попадание на вторую Олимпиаду в карьере и даже тренировался в составе сборной России, но его мечты на Пекин оказались разрушены коронавирусом. В итоге честь Ганы в Китае будет отстаивать только горнолыжник Карлос Медер.

Выступают на этой Олимпиаде и представители крупных стран, чьи главные спортивные достижения связаны с успешными выступлениями на летних Олимпийских играх. Каждые четыре года бразильская сборная является одним из главных фаворитов на победу в волейболе, да в других видах с их спортсменами необходимо считаться. На летних Олимпийских играх – 2020 эта страна была представлена 312 спортсменами в 27 видах спорта. По итогам соревнований на счету бразильских спортсменов было 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей, что позволило сборной Бразилии занять 12-е место в неофициальном медальном зачёте. По общему количеству медалей сборная Бразилии установила новый национальный рекорд, превзойдя на две бронзовые медали результат домашних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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Однако на зимних Олимпийских играх выступления бразильцев относятся к разряду спортивной экзотики. Впервые они выступили на снежных Играх в 1992 году, когда делегация бразильской команды в Альбервиле составила семь спортсменов. Спустя два года только один бразилец выступил на Играх в Лиллехаммере, та же картина повторилась через четыре года и в Нагано. Национальный рекорд по числу спортсменов на зимних Играх бразильский комитет установил в 2014 году, отправив в Сочи сразу 13 человек. Неудивительно, что за всю историю зимних Олимпиад бразильцы не завоевали ни одной медали.

В этом году Бразилия представлена 10 представителями (шестью мужчинами и четырьмя девушками) в пяти видах спорта – в лыжах, горнолыжном спорте, фристайле, скелетоне и бобслее. Проявлять себя на китайских спортивных объектах у них получается по-разному. Например, во фристайле Сабрина Касс заняла высокое 16-е место в соревнованиях могулисток, всего пять баллов проиграв в борьбе за выход в следующий раунд.

А в скелетоне ещё солиднее выступила Николь Роша Силвейра, сумевшая отобраться в заключительную четвёртую попытку, не допустив ни одной фатальной ошибки в трёх предыдущих заездах. В результате Николь завершила своё выступление на отличном для неё 13-м месте, в том числе оказавшись выше даже россиянки Елены Никитиной (16-е место), которая восемь лет назад была третьей на Олимпиаде в Сочи и является одним из лидеров нынешнего сезона Кубка мира.

В свою очередь, в тех же лыжах бразильцам похвастаться нечем. В скиатлоне Манес Силва досрочно завершил гонку, оказавшись снятым с трассы за отставание на круг от сильнейшей группы. В других видах лыжной программы никому из бразильцев не удалось подняться выше 71-го места, в основном их позиции в финишном протоколе находились в районе девятого десятка.

Что касается соревнования бобслеистов, то первые тренировочные попытки двойки в составе Эдсона Биндилатти и Эдсона Мартинса запомнились лишь забавным инцидентом, который мог оказаться и совсем не забавным. Широкую популярность в сети получило видео одного из тренировочных заездов бразильской двойки, во время которого разгоняющий Мартинс взял настолько неудачный разбег, что пилот Биндилатти едва не уехал без него. Мартинс поскользнулся на скользком льду, упал на трассу, но в последний момент всё-таки сумел запрыгнуть на своё место, так как его тёзка внимательно наблюдал за ситуацией и придержал боб. Видимо, после долгих тренировок на земле бразилец забыл, что на зимней Олимпиаде есть лёд, и вышел на него без шипов. Пытался бежать, падал, цеплялся за боб...Было весело.

При этом нельзя сказать, что 42-летний Биндилатти и 32-летний Мартинс являются неопытным дуэтом в бобслее. Более возрастной Биндилатти начинал свою спортивную карьеру в лёгкой атлетике, занимаясь десятиборьем. Там он ещё 26 (!) лет назад завоевал серебряную медаль на юниорском чемпионате Южной Америки, а в 1997 и 1998 годах Эдсон разменял серебро на медаль золотого достоинства. Впоследствии он одержал ещё несколько побед в лёгкой атлетике, но на Олимпийские игры он отправился, уже будучи бобслеистом.

Биндилатти занялся бобслеем в 1999 году после того, как к нему обратился основатель и бывший президент бразильской Федерации ледовых видов спорта Эрик Мейлсон. На тот момент Эдсон не имел малейшего представления об этом виде спорта, но согласился приступить к тренировкам после того, как Мейлсон попросил его посмотреть фильм «Крутые пробежки». Если быть точным, то необходимо заметить, что долгое время Эдсон совмещал бобслей и лёгкую атлетику. Летом он выступал на стадионах, а зимой садился в боб.

Именно Мейлсон управлял бобом-четвёркой на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда Биндилатти являлся одним из трёх его разгоняющих. На дебютной Олимпиаде в истории бразильского бобслея экипаж Мейлсона занял 27-е место среди 33 участников соревнований. Спустя четыре года Биндилатти принял участие и в Олимпийских играх 2006 года в Турине, снова исполнив роль разгоняющего в четвёрке. На этот раз экипажем управлял Рикардо Раскини.

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Пропустив Олимпийские игры – 2010 в Ванкувере, Биндилатти вернулся на главный старт четырёхлетия в 2014 году – на сей раз уже в роли пилота. Восемь лет назад в состав его экипажа и вошёл Мартинс, с которым они вместе продолжают гоняться и по сей день. В соревнованиях бобов-четвёрок в экипаже с Одирлеем Пессони и Фабио Гонсалвесом заняли 26-е место в Сочи.

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В 2016 году состоялся дебют двойки Биндилатти и Мартинса на крупном международном старте. В таком виде они приняли участие в чемпионате мира, проходившем в Инсбруке. В соревнованиях двоек было занято 29-е место, в соревнованиях четвёрок Эриком Жилсоном и Рафаэлем Соузой — 24-е.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

В 2018 году практически те же действующие лица представляли Бразилию и на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. В соревнованиях двоек дуэт Эдсонов занял 27-е место, показав по сумме трёх заездов результат 2.30,71. В соревнованиях четвёрок экипаж, в который также входили Пессони и Соуза, занял 23-е место с результатом 2.29,49 по сумме трёх заездов.

Примечательно, что 23-е место бразильской четвёрки оказалось далеко не последним результатом в Корее. Ниже них в протоколе оказались спортсмены Чехии, Австралии, Китая, Италии (!), Хорватии и Румынии. Нынешняя Олимпиада стала уже пятой в карьере Биндилатти и третьей для Мартинса. Тем удивительнее, что началась она для них с небольшого конфуза, который, к счастью, не обернулся физическими увечьями для разгоняющего. Такое падение Мартинса на разгоне могло привести и к травме, если бы Биндилатти утащил боб вперёд.

Первые официальные заезды бобов-двоек в Пекине пройдут 14 февраля, когда состоятся первая и вторая попытки. Медали в этом виде олимпийской программы будут разыграны на следующий день – 15 февраля. В последний день Олимпиады определится сильнейший в бобах-четвёрках.