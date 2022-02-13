Наши спортсмены завоевали за один день сразу четыре награды, одна из которых — золотая.

Таких успешных дней у России на Олимпиаде ещё не было! Где мы сейчас в медальном зачёте?

Девятый день Олимпиады в Пекине получился для сборной России насыщенным на приятные события и богатым на медали. Наши спортсмены положили в копилку команды сразу четыре награды: золото, серебро и две бронзы. Таких успешных дней у нас ещё не было!

Первыми порадовали российские лыжники. Они поддержали почин девушек, выигравших накануне эстафету, и сегодня сами не оставили никаких шансов норвежцам. Червоткин убежал, Большунов отрыв удвоил, Спицов дотерпел и соперников не подпустил, а Устюгов финишировал с флагом. Браво!

Затем наконец-то прорвало в биатлоне! В мужской гонке преследования Эдуард Латыпов за счёт почти безупречной стрельбы в сложных погодных условиях сумел прорваться вверх и добыть бронзу. Финиш дался российскому биатлонисту очень тяжело, но все мы знаем, как Эдуард умеет терпеть и бороться.

Затем порадовала сборная по шорт-треку. Константин Ивлиев зарубился в финале с венгром китайского происхождения, но всё-таки не смог прошмыгнуть к финишу раньше него. Впрочем, и серебро Олимпиады – отличное достижение.

А вот Ангелине Голиковой бронзы в Пекине явно было мало. Чемпионка мира очень хотела забрать золото на Играх-2022, но всё решили сотые доли секунды.

В итоге Россия прилично пополнила свой медальный запас. Сейчас у нашей сборной в сумме 17 медалей в соотношении 4 – 5 – 8. Золото в лыжах позволило нам опередить команду Китая и подняться с восьмого на седьмое место в медальном зачёте. А вот если считать по общему количеству наград, то мы уже вторые. Больше только у Норвегии – 21 штука.

Что касается медального плана «Чемпионата», то за неделю до завершения Олимпиады он выполняется чуть ли не на 100 процентов. По итогам девяти дней мы планировали иметь ровно 17 наград, четыре из которых – золотые. Так оно и получилось. Вот только серебра у нас пока меньше, чем планировалось. А бронзы, наоборот, больше.

В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде будет относительное затишье, по крайней мере, для поклонников сборной России: не будет ни лыж, ни биатлона. Но одну медаль всё-таки мы вполне обоснованно планируем. В Пекине свои медали разберут танцевальные пары.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов после первого дня занимают второе место. И, согласно нашему прогнозу, там же и останутся по итогам второго. Конечно, есть у российской пары шансы и на золото, но давайте будем рассматривать его как приятный сюрприз.