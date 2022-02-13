Российские спортсмены также выступят в бобслее и прыжках с трамплина. А у наших сборных по кёрлингу состоятся важнейшие матчи!

Россия на Олимпиаде-2022. Ждём медали в фигурном катании! Где смотреть трансляцию?

День влюблённых, 14 февраля, станет 10-м медальным на Олимпийских играх. Нас ждёт розыгрыш лишь четырёх комплектов медалей, но у российских спортсменов хорошие шансы пополнить свою копилку.

День начнётся, пожалуй, важнейшим событием для отечественного зрителя – выступлениям танцевальных пар в фигурном катании. На лёд выйдут три российских пары: Смолкин и Дэвис, Букин и Степанова, Кацалапов и Синицына. Ждём борьбы за золото!

Включиться в сражение за высокие места попробует бобслеистка Надежда Сергеева. В прыжках с трамплина выступит мужская команда. А ещё – ждём интересного выступления от россиянок в акробатике! Кроме того, поддержка понадобится россиянкам Орловой и Таталиной в слоупстайле, а также сноубордисту Владиславу Хадарину в квалификации биг-эйра.

Особое внимание предлагаем обратить на кёрлинг. Мужская сборная России сразится со шведами, которые ещё ни разу не проигрывали на Олимпиаде. Победа сможет приблизить наших спортсменов к выходу в плей-офф. Женская сборная России также проведёт свой матч — с Канадой. Если наши спортсменки победят, то сохранят теоретические шансы на медали.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

14 февраля, понедельник. День 10-й. Расписание трансляций

04:05. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. Канада – Россия. «Матч ТВ», «Матч! Игра»

04:15. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец. Первый канал

04:30. Бобслей. Женщины. Одиночки. 3-я попытка. «Матч! Арена»

05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. «Матч! Страна»

06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка. «Матч! Арена»

07:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Канада – Швейцария. «Матч ТВ»

08:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. «Матч! Страна»

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Россия – Швеция. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

10:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. 1-я квалификация. «Матч! Игра»

10:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация. «Матч! Игра»

14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 1. «Матч ТВ», «Матч! Игра»

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

15:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2. «Матч ТВ»

15:05. Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я попытка. «Матч! Арена»

15:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Дания – Россия. «Матч! Игра»

15:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Финал. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

16:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. США – Финляндия. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

16:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка. «Матч! Арена»