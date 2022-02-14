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Суд вынес положительное решение для Камилы Валиевой – но у фигуристов ещё могут отобрать золото Олимпиады-2022

Бомба замедленного действия. Главные проблемы с допинг-историей Валиевой ещё впереди
Михаил Чесалин
Проблемы с допинг-историей Валиевой ещё впереди
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Фигуристам теперь вручат золотые награды. Но только для того, чтобы отобрать?

В понедельник, 14 февраля, из Пекина пришли радостные новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила все апелляции на снятие временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой и позволила ей принять участие в личном турнире на Олимпийских играх – 2022.

Всё? Ура? Время радоваться?

Да. Но нет. Вердикт суда в определённом смысле лишь восстановил здравый смысл. Ключевые причины принятого решения: юридическая неопределённость в вопросе временного отстранения, несвоевременное уведомление о результатах теста и общие соображения о справедливости. Более подробно всё можно прочитать по ссылке ниже.

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Но главное — уяснить простой момент: суд не оправдывал Камилу Валиеву, не признавал её невиновной. Он просто не увидел оснований не допускать её к соревнованиям.

Вообще трудно себе представить эмоциональное состояние Камилы. Олимпиада – это всегда большой стресс, а когда тебе 15 лет и большая страна ждёт от тебя золота – тем более. Но все эти разбирательства и суды, кажется, могут вообще сломать человека. Поэтому давайте просто пожелаем Камиле удачи в личном турнире, как бы он для неё теперь ни закончился.

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Уровень Валиевой столь высок, что даже после перенесённого стресса она, вероятнее всего, сможет добыть медаль. Да и золото, заработанное в командном турнире, и ей, и её партнёрам по сборной вручат. Конечно, она будет героиней. Безусловно, после Олимпиады, когда мозоли сойдут, а слёзы высохнут, она будет сиять на всевозможных телешоу. Но…

Главные проблемы в её допинг-истории ещё впереди.

Положительный тест на запрещённое вещество был – это факт. И после Олимпиады, через несколько недель или даже месяцев, начнётся разбирательство дела по существу. Если Камиле и её окружению не удастся доказать свою полную невиновность, то МОК, ничуть не смущаясь, попросит фигуристов вернуть медали, завоёванные в командном турнире. Если у Валиевой будет награда в личном турнире – то и её, разумеется, заберут.

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Конечно, это будет большой скандал для мирового спорта. Дело затянется на месяцы и годы, как до сих пор тянутся истории некоторых медалистов Олимпиады 2014 года в Сочи. И в итоге всё может обернуться нашим крахом и злорадством наших соперников.

Так что пока мы радуемся за Валиеву. Однако помним, что под наш спорт уже заложена бомба замедленного действия. О ней все знают, все слышат, как работает таймер, а специальный отряд сапёров готовится к разминированию. Но не факт, что оно вообще осуществимо.

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