Неудобная чемпионка. Валиевой нужно остерегаться нечестного судейства на Олимпиаде

Утро 14 февраля началось с известия, что Камиле Валиевой всё-таки разрешили продолжить участие в Олимпиаде в Пекине. Вот только если российских болельщиков оно порадовало, то зарубежные эксперты негодуют и требуют наказать 15-летнюю фигуристку.

Учитывая, что юридически отстранить ученицу Тутберидзе от женского турнира уже не получится, они могут найти другой способ, чтобы не дать Валиевой выиграть. Спортсменке стоит остерегаться нечестного судейства в Китае, ведь арбитры сделают всё возможное, чтобы «утопить» россиянку.

Но Камила — не из робкого десятка. Правда окажется на её стороне.

Девочка-феномен или неудобная чемпионка?

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске Камилы Валиевой к личному турниру на Олимпиаде стало самым приятным моментом дня. Российскую фигуристку признали защищённым лицом, отметив, что более жёсткие санкции не применительны к ней из-за процедурных нарушений антидопинговых инстанций. На данный момент ученица Этери Тутберидзе — полноправная участница личного первенства, однако её дело ещё не закрыто, и впоследствии спортсменку ожидают дополнительные разбирательства в связи с положительной допинг-пробой. Кроме очевидного психологического фактора такая диспозиция может повлиять и на сам ход соревнований.

Камиле придётся столкнуться с сопротивлением зарубежного сегмента судей, которые наверняка уже будут не так лояльны к ней, как раньше. Из невероятной девочки-феномена Валиева рискует превратиться в неудобную чемпионку, которую едва ли пустят на вершину пьедестала.

Зарубежные судьи отомстят Валиевой в Пекине?

Учитывая масштаб разгоревшегося скандала, в интересах Международного олимпийского комитета (МОК) исключить любые сомнения насчёт новой олимпийской чемпионки, поэтому за выступлениями 15-летней фигуристки из России, которая является фаворитом, априори будут пристальнее следить. Конечно, речь и об оценках тоже. Как бы этого не хотелось прогнозировать, но арбитры вполне могут пересмотреть свои взгляды относительно артистизма, навыков катания, техники исполнения сложнейших прыжков Камилы. Особенно это касается представителей стран, которые предубеждены против нашей спортсменки.

Судьи из США, Великобритании, Канады будут оценивать прокаты женщин в Пекине, что несколько осложняет задачу Валиевой. Американские чиновники уже выразили недовольство вердиктом CAS в пользу россиянки. Олимпийский комитет Соединённых Штатов выпустил официальный пресс-релиз, где раскритиковал действия функционеров, заявив, что это противоречит закону справедливости.

«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, ещё одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России.

Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», — говорится в заявлении президента USOPC Сары Хиршланд.

Трудно представить, что после таких громких слов иностранные коллеги сдадутся и оставят попытки повлиять на итоговый результат. Пусть даже путём нечестного судейства.

Валиева готова выступать под давлением

Говорить о вселенском заговоре, может быть, и не стоит, но давайте откровенно — такой исход событий вполне вероятен. И Камиле нужно быть предельно осторожной, не оставляя экспертам ни шанса усомниться в собственном превосходстве. Своим катанием она должна доказать, что является не только чистой фигуристкой, но и сильнейшей среди всех.

Под колоссальным давлением ей будет очень трудно собраться, но, как показывает практика, все воспитанницы «Хрустального» привыкли побеждать не благодаря, а вопреки. Первые несколько тренировок после страшного известия для Валиевой выдались крайне неудачными. Спортсменка часто ошибалась и буквально не находила себе места, но со временем она адаптировалась и вот уже выдаёт один блестящий прокат за другим. Девушка с лёгкостью выполняет свою короткую программу, что говорит о её готовности к соревнованиям.

Остаётся надеяться, что такой же настрой она сохранит до завтра, доказав всем злопыхателям, что она не из робкого десятка. Желаем Камиле удачи и моральных сил!