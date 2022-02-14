Кто-то хотел подставить Россию именно на Олимпиаде. Важный момент в деле Валиевой

Утро понедельника, 14 февраля, принесло делегации сборной России одну из лучших новостей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире.

Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены. В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 принято с учётом её статуса «защищённой персоны» (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним.

Решение CAS является большой промежуточной победой российского спорта. Теперь Валиевой никто не помешает выступить в личном турнире одиночниц, который стартует 15 февраля выступлениями в короткой программе. Какие аргументы привёл Спортивный арбитражный суд в мотивировочной части своего решения? Обращаем своё внимание на два ключевых пункта, которые моментально бросаются в глаза при прочтении полного текста вердикта CAS.

Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и всё ещё подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведённого в декабре 2021 года». Комиссия сочла, что недопуск Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесёт ей «непоправимый вред в этих обстоятельствах».

Комиссия CAS также подчеркнула, что существовали серьёзные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой. Это повлияло на способность фигуристки отстоять свои права. Такое позднее уведомление – не её вина.

В первом пункте подчёркнуто, что Камила не сдавала положительный тест на Олимпиаде-2022, но при этом остаётся субъектом разбирательства после положительного теста, сданного в декабре-2021. Напомним, проба у спортсменки, которая впоследствии дала положительный результат, была взята под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге.

Однако лаборатория, аккредитованная ВАДА в Стокгольме, сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа для неуказанного запрещённого вещества (триметазидин) только 8 февраля 2022 года. При этом российская сторона получила уведомление о положительной допинг-пробе Валиевой всего на день раньше – 7 февраля, когда Олимпийские игры уже были в самом разгаре.

Ещё до начала судебного заседания по «делу Валиевой» мы отмечали насколько удачным для розжига грандиозного международного скандала оказался выбран момент, когда было сообщено о положительной допинг-пробе Камилы. Между сдачей пробы и получением результата анализа прошло полтора месяца, и за это время Валиева успела одержать победу на чемпионате Европы 2022 года, который проходил в Таллине, и выдала два роскошных выступления в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

На протяжении полутора месяцев не было никакой информации о возможных проблемах с допингом в российском фигурном катании. И на протяжении всего этого времени Валиева сдавала и другие пробы, которые были чистыми. О положительном результате анализа от декабря-2021 стало известно только после завершения командного турнира на Олимпиаде, где Камила одержала две разгромные победы над своими конкурентками. И именно в этот момент ВАДА сообщила «долгожданные» результаты проведённого анализа.

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Российские официальные лица в своих речах сразу же обратили внимание мировой общественности на то, какое количество времени потребовалось шведской лаборатории, чтобы проверить пробу россиянки. Представители ВАДА в своё оправдание говорили, что к подобной затяжке привела вспышка коронавируса среди сотрудников их лаборатории. Но как тогда отнестись к тому, что другие пробы Валиевой (которые были сданы после 25 декабря), как и пробы других спортсменов и спортсменок, были проверены намного раньше?

«Невероятно неудачно, что уведомление было получено с опозданием, потому что это влияет не только на спортсмена, но и на организаторов Олимпиады. Другими словами, у нас бы не было этого дела и мы бы не были здесь, если бы процедура тестирования на допинг была выполнена за неделю или 10 дней, как обычно происходит на Олимпиаде», — заявил генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб на сегодняшней пресс-конференции.

Словно кто-то пытался подвести наш спорт, который в прошлом, здесь мы будем объективны, очень серьёзно испортил своё реноме огромным количеством допинг-скандалов, под очередной мощный имиджевый удар. И надо заметить, что группа CAS в тексте своего решения согласилась с доводами российской стороны и подтвердила серьёзные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах теста, сданного в декабре-2021. Это подразумевало посягательство на способность Валиевой установить определенные юридические принципы в свою пользу. Отдельно отмечалось и то обстоятельство, что позднее уведомление – в разгар Олимпиады – не было ошибкой или виной Камилы.

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В таких условиях тройка арбитров сочла, что недопуск Камилы до соревнований в Пекине нанёс бы ей непоправимый вред. Важно подчеркнуть, что одержанная победа в CAS пока что носит только промежуточный характер. CAS не рассматривал юридические последствия этого дела, связанные с результатами командного турнира (который Россия выиграла с участием Камилы). Эти вопросы рассмотрят в другом разбирательстве, так что эта история ещё не завершена. Последующий процесс может растянуться на месяцы и годы.

Как и история с тем, каким образом запрещённое вещество всё-таки оказалось в допинг-пробе нашей потрясающей фигуристки. На этот вопрос нам ещё предстоит получить ответ. А пока что порадуемся честному и справедливому решению главного спортивного судебного органу, который не стал ломать карьеру Камилы на самом её взлёте. Если бы сейчас Валиеву отстранили от участия в турнире, а спустя несколько лет было бы принято решение в пользу россиянки, никто бы ей не вернул возможности выступить в Пекине.