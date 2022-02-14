Вопиющая несправедливость. Фигуристам не вручат медали на ОИ из-за странного решения МОК

Чиновники решили не проводить церемонию награждения спортсменов в Пекине. Но ведь кроме Валиевой пострадают и другие!

Дело Камилы Валиевой вызвало огромный резонанс в спортивной среде и затронуло не только саму фигуристку. Вместе с ученицей Этери Тутберидзе пострадали и другие россияне, в том числе те, кто принимал участие в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Никто из наших прекрасных спортсменов так и не получил заслуженную медаль, и шансов на то, что это изменится, практически не остаётся…

Недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет не планирует проводить церемонию награждения призёров командника до завершения допингового скандала. Та же участь ждёт участниц женского зачёта, если в тройке призёров окажется Валиева.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную пробу А, но чьё нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, ещё не установлено», — говорится в заявлении МОК.

Позиция чиновников понятна как никогда. Спорная ситуация заставляет их искать обходные пути, но на деле их решение — вопиющая несправедливость и непонятная истерика!

Пока все вокруг ведут дискуссии о Камиле Валиевой, другие атлеты, чьи результаты не подвергались сомнению, вынуждены терпеть унижение, лишившись лучшего момента в карьере. Олимпийские игры являются праздником для любого фигуриста. Ради триумфального восхождения на пьедестал спортсмены годами работают на грани возможностей, но в итоге их старания не будут вознаграждены.

Один из них — наш Марк Кондратюк. Ученик Светланы Соколовской остался в Китае, вероятно, с одной единственной целью — забрать своё олимпийское золото, однако этому не суждено случиться. Даже за рубежом возмущены текущим положением дел. Серебряный призёр Олимпиады в команде Мэдисон Хаббелл, выступающая в паре с Закари Донохью, с сожалением отнеслась к тому, что их сборная уже несколько дней не может получить заслуженные награды.

«Знаете, для всех участников командного турнира была одна надежда — получить медали, пока мы здесь вместе. Если этого не произойдёт, будет большое разочарование для всех нас. Мы добились медалей вместе, хотим разделить эту радость на церемонии. Желаю всем, чтобы это состоялось», — сказала фигуристка журналистам.

И если уж даже представителям США непонятно, почему они не могут получить свои награды, то, быть может, чиновникам действительно стоит задуматься?

В конце концов, одно дело — найти и наказать виновного, а другое — судить всех без суда и следствия.