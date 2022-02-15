Парадокс в коньках на Олимпиаде: Россия установила мировой рекорд, но осталась без золота

Наши парни оставили все силы и эмоции в полуфинале с американцами.

На Олимпийских играх в Пекине распределили медали в командной гонке преследования по конькобежному спорту. Наши спортсмены Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уже на стадии полуфинала обеспечили себе медали и до последнего боролись за золото!

На этих Играх у российских конькобежцев до сегодняшнего дня была только одна медаль – её завоевала Ангелина Голикова, ставшая третьей на дистанции 500 м. Правда, в женской командной гонке наши девушки, добравшиеся до полуфинала, остались без медалей. Вся надежда оставалась на парней, и они показали более чем достойный результат.

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Четвертьфинальный забег состоялся ещё 13 февраля. В нём наша команда заняла третье место с результатом 3:38,67, уступив только США и Норвегии. Российская сборная напрямую отобралась во второй полуфинал, где показала просто феноменальное выступление.

Наши спортсмены не просто одолели соперников из США, но и установили олимпийский рекорд, а также мировой рекорд на равнинных катках – 3:36.62. Потрясающий результат! Российские спортсмены вышли в заключительный этап забега, где им предстояло побороться с норвежцами, одержавшими победу над Нидерландами во втором полуфинале.

Но в финале норвежцы, увы, доминировали с самого начала заезда. За три круга до конца сборная России отставала на 2 секунды. Ближе к концу дистанции отставание только увеличивалось, и на финишной отметке наша команда показала результат 3:40.46, уступив соперникам 2,38 секунды. Сегодня парни остались с серебряной медалью.

Третье место заняли американцы, которые в забеге за третье место оказались сильнее сборной Нидерландов. Титулованные Патрик Рюст, Свен Крамер и Марсель Боскер сегодня остались вне тройки лучших.

Норвежцы стали первой в истории сборной, которая победила в этой дисциплине на двух Олимпиадах подряд. Олимпийское золото в свою копилку занесли Халльгейр Энгебротен, Педер Конгсёуг и Сверре Лунде Педерсен.

Командная гонка была впервые включена в программу Олимпийских игр в 2006 году. И с тех пор у наших мужчин не было ни одной награды в этой дисциплине. Так что это серебро стало первым для страны в командных соревнованиях, а также первой олимпийской медалью в карьере Сергея Трофимова и Даниила Алдошкина. Поздравляем парней!