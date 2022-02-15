«Не обижайте Латыпова, русские люди». У Норвегии тоже была своя трагедия в эстафете

Эмиль Хегле Свендсен встал на защиту россиянина. Восемь лет назад у него тоже был провал на последнем огневом рубеже.

Мужская эстафета в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года завершилась главной драмой российского спорта на соревнованиях в Пекине. После пяти рубежей из восьми сборная Норвегии отставала от российской команды на целую пропасть, проигрывая нашему квартету 1 минуту и 52 секунды. Лидеру норвежцев Йоханнесу Бё удалось пройти отличный этап и ходом отыграть у Максима Цветкова больше минуты, но при передаче эстафеты Эдуарду Латыпову наше превосходство над норвежцами измерялось в 43 секунды.

27-летний Латыпов, уже успевший выиграть на этой Олимпиаде две бронзовые медали, успешно справился с лёжкой и приехал на стойку со сверхкомфортным преимуществом в 50 секунд от ближайших преследователей. Нашему биатлонисту нужно было закрывать пять мишеней и убегать за золотой медалью, которая уже практически висела на шее Эдуарда. Но дальнейшее развитие событие на злосчастной стойке Латыпов не забудет никогда в своей жизни. Один промах, второй, третий, ещё один, ещё один – и на выходе два штрафных круга.

Осечками Эдуарда воспользовался не только представитель Норвегии Ветле Шоста Кристиансен, сделавший идеальный ноль (ни одного промаха на стойке), но и допустивший всего два промаха француз Кентен Фийон Майе. В итоге золото в эстафете досталось сборной Норвегии, награды серебряного достоинства увезут домой французские биатлонисты, а нашим ребятам пришлось довольствоваться такой обидной бронзой. До старта гонки бронза в эстафете была бы вполне приемлемым раскладом для российской команды, но при таком сценарии развития событий остаётся только грустить.

Чувства Латыпова как никто другой понимает один из лучших спортсменов за всю историю мирового биатлона – титулованный норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, пятикратный чемпион мира в личных гонках и обладатель Кубка мира, четвёртый в истории биатлонист, которому удалось выиграть 10 и более золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин – 36-летний Свендсен является настоящей легендой мирового биатлона. Все его победы можно перечислять на протяжении нескольких листов А4, и всё равно что-то останется упущенным. Но одну гонку в своей карьере норвежский уникум по сей день продолжает вспоминать с огромной болью.

Олимпийские игры 2014 года в Сочи. На тот момент 28-летний Свендсен пребывал в полном порядке и приехал в Россию в ранге одного из лидеров Кубка мира, в котором он вёл спор за победу с французом Мартеном Фуркадом. Начало главного старта четырёхлетия для Эмиля Хегле не задалось – только девятое место в спринте, седьмое место в гонке преследования и снова седьмая позиция в индивидуальной гонке. В середине олимпийской программы Свендсен наконец-то открывает счёт своим наградам в Сочи – золото в масс-старте, следом золото в смешанной эстафете. Эмиль Хегле набрал прекрасный ход и не совершил ни одного промаха в золотых гонках. В масс-старте Свендсен расстрелял все 20 мишеней, а на следующий день 10 раз из 10 угодил в цель в смешанной эстафете.

На российском стрельбище он демонстрировал отличную точность на рубежах, не испытывая грандиозных проблем в стрельбе даже в неудачных гонках. В безмедальных спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке он допустил всего по одному промаху. Таким образом, к эстафете Свендсен подходил с невероятно высоким процентом стрельбы на рубеже в Сочи – 96,25 %. В его активе было 77 точных выстрелов из 80. В эстафете 28-летнему норвежцу было доверено завершать выступление на четвёртом этапе.

В отличие от сегодняшней драмы Латыпова, тогдашнее преимущество норвежцев над конкурентами по итогам трёх этапов было минимальным. Норвегия выигрывала у Германии всего две секунды. Россия шла третьей с отставанием от лидера 18 секунд. А рядом ещё были словенцы и австрийцы. И Свендсен не смог справиться со своими нервами.

Не справившись с волнением на заключительной стойке, он допустил четыре промаха и вынужден был уйти на круг, оставив тем самым свою сборную без медали. За одну стойку Свендсен намазал столько же раз, сколько и за все предыдущие гонки в Сочи, включая первую стрельбу в эстафете, где он так же допустил один промах. Четыре неточных выстрела до этого – и четыре промаха на стойке в эстафете. После гонки Эмиль долго переживал и чувствовал вину перед своей командой.

Благодаря осечке Свендсена победу в этой гонке на Олимпийских играх впервые в своей истории одержала сборная России. А что было дальше с результатами той эстафеты всем прекрасно известно. После того как Евгения Устюгова дисквалифицировали за употребление оксандролона, наше золото было аннулировано – и вместе с Евгением медалей лишилась вся российская команда (Шипулин, Малышко и Волков). Золотая медаль перешла Германии, серебряная — Австрии, а бронза — Норвегии со Свендсеном в составе.

С момента той гонки прошло уже восемь лет, а Свендсен до сих пор вспоминает о роковой неудаче на сочинском рубеже. И сегодня он встал на защиту Латыпова, написав яркий пост в своём «твиттере». «Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди», — написал Свендсен в социальных сетях.

Любопытно, что следующая олимпийская эстафета снова сложилась для норвежца драматичным образом. В Пхёнчхане Норвегия и Швеция пришли вместе на первую стрельбу четвёртого этапа и ушли вместе. Точная стрельба шведа Фредрика Линдстрёма и Свендсена позволила им оторваться от немца Симона Шемппа, который закопался на рубеже, использовав все три дополнительных патрона. Все ждали развязку, и она получилась удивительной. На стойке Линдстрём обошёлся одним дополнительным патроном, в то время как Свендсен на второй Олимпиаде подряд зашёл на штрафной круг на последней стрельбе. Что ж, пожелаем Эдуарду сделать выводы из сегодняшних ошибок на рубеже и догонять Свендсена исключительно по победам на Олимпийских играх.