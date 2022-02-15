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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине: как прошла тренировка Валиевой, Трусовой и Щербаковой — давление

Тревожный звоночек. Валиева не может преодолеть волнение перед стартом соревнований?
Наталия Кондратьева
Как прошла тренировка фигуристок
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На тренировке перед короткой программой Камила не справилась с коронным прыжком. Девушка явно надломлена после скандала с допингом.

К женскому фигурному катанию на Олимпиаде приковано внимание всего мира. После допинг-скандала с Камилой Валиевой за нашими девочками следят особенно пристально. Если до Игр они боролись сами с собой, то теперь им придётся противостоять неимоверному давлению. Волнение сказывается даже на тренировках. Но если Щербакова и Трусова держатся достаточно уверенно, то Валиева явно чувствует себя надломленной. Финальная тренировка перед стартом соревнований у Камилы прошла не очень удачно — девушка не справилась со своим коронным прыжком.

Тревожный звоночек перед короткой программой.

Щербакова собирается сделать ставку на чистоту

После окончания командного турнира казалось, что Анна Щербакова приехала в Пекин на пике форме. Фигуристка напрыгивала не только свой фирменный четверной флип, но и четверной лутц. Причём порой демонстрировала аж три чистых квада в прогоне программы. Однако затем Аня стала выступать на тренировках куда менее уверенно. По слухам, виной тому стали сломанные коньки. Девушке пришлось экстренно раскатывать новые, из-за чего и пошли проблемы с квадами и каскадом лутц-риттбергер. От последнего, судя по всему, Щербакова решила отказаться. В заявке на короткую программу у Ани заявлен более дешёвый лутц-тулуп.

Последняя тренировка перед стартом соревнований выдалась у Ани неплохой. Девушка исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц-тулуп, отказавшись от дополнительного риска. Цена ошибки на Олимпийских играх слишком велика. Видимо, Щербакова собирается сделать ставку на чистый прокат.

Фигурное катание на Олимпиаде, женский турнир. Прямая трансляция, время старта Фигурное катание на Олимпиаде, женский турнир. Прямая трансляция, время старта

Трусова воюет с тройным акселем

Саша известная максималистка. Она не собирается облегчать себе задачу, даже когда что-то не идёт. В короткой программе Русская ракета собирается исполнить тройной аксель, который ещё ни разу чисто не приземляла на соревнованиях. На тренировках этот прыжок у Трусовой тоже идёт с трудом. Но Саша не теряет надежды переломить тенденцию.

На тренировке перед началом турнира Трусова приземлила триксель на две ноги: вновь не идеально, но подвижки есть. Помимо прыжка ультра-си, Саша больше не ошибалась. Тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп получились идеально. После проката Русская ракета решила добить непокорный элемент и исполнила два хороших тройных акселя. Теперь главное, чтобы прыжок получился и на Олимпиаде. Не зря же Саша так долго с ним борется!

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Валиева не справилась с коронным прыжком

Самая сложная задача в короткой программе предстоит Валиевой. Последние тренировки Камила проводила в состоянии неизвестности: она не понимала, получится у неё выступить в личном турнире или нет. К счастью, допуск был получен, но давление никуда не делось. Валиевой придётся выполнять сложнейший контент под жесточайшим прессингом. Что чувствует сейчас Камила — никому не известно. Но очевидно, что вся эта ситуация её надломила.

На тренировке перед стартом турнира девушка два раза упала с тройного акселя, который обычно щёлкает как орешки. Одно из падений произошло в прогоне программы, но остальные прыжки были исполнены без проблем. Тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп вышли безупречными.

Попробовала Камила вне прогона четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер — прыжки получились на отлично.

В короткой программе внимание к нашим спортсменкам будет повышенное. И если до Олимпиады они боролись только сами с собой, то теперь им нужно противостоять неимоверному давлению, которому они подверглись. Хочется верить, что с этим испытанием наши девочки справятся.

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