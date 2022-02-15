Тревожный звоночек. Валиева не может преодолеть волнение перед стартом соревнований?

На тренировке перед короткой программой Камила не справилась с коронным прыжком. Девушка явно надломлена после скандала с допингом.

К женскому фигурному катанию на Олимпиаде приковано внимание всего мира. После допинг-скандала с Камилой Валиевой за нашими девочками следят особенно пристально. Если до Игр они боролись сами с собой, то теперь им придётся противостоять неимоверному давлению. Волнение сказывается даже на тренировках. Но если Щербакова и Трусова держатся достаточно уверенно, то Валиева явно чувствует себя надломленной. Финальная тренировка перед стартом соревнований у Камилы прошла не очень удачно — девушка не справилась со своим коронным прыжком.

Тревожный звоночек перед короткой программой.

Щербакова собирается сделать ставку на чистоту

После окончания командного турнира казалось, что Анна Щербакова приехала в Пекин на пике форме. Фигуристка напрыгивала не только свой фирменный четверной флип, но и четверной лутц. Причём порой демонстрировала аж три чистых квада в прогоне программы. Однако затем Аня стала выступать на тренировках куда менее уверенно. По слухам, виной тому стали сломанные коньки. Девушке пришлось экстренно раскатывать новые, из-за чего и пошли проблемы с квадами и каскадом лутц-риттбергер. От последнего, судя по всему, Щербакова решила отказаться. В заявке на короткую программу у Ани заявлен более дешёвый лутц-тулуп.

Последняя тренировка перед стартом соревнований выдалась у Ани неплохой. Девушка исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц-тулуп, отказавшись от дополнительного риска. Цена ошибки на Олимпийских играх слишком велика. Видимо, Щербакова собирается сделать ставку на чистый прокат.

Трусова воюет с тройным акселем

Саша известная максималистка. Она не собирается облегчать себе задачу, даже когда что-то не идёт. В короткой программе Русская ракета собирается исполнить тройной аксель, который ещё ни разу чисто не приземляла на соревнованиях. На тренировках этот прыжок у Трусовой тоже идёт с трудом. Но Саша не теряет надежды переломить тенденцию.

На тренировке перед началом турнира Трусова приземлила триксель на две ноги: вновь не идеально, но подвижки есть. Помимо прыжка ультра-си, Саша больше не ошибалась. Тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп получились идеально. После проката Русская ракета решила добить непокорный элемент и исполнила два хороших тройных акселя. Теперь главное, чтобы прыжок получился и на Олимпиаде. Не зря же Саша так долго с ним борется!

Валиева не справилась с коронным прыжком

Самая сложная задача в короткой программе предстоит Валиевой. Последние тренировки Камила проводила в состоянии неизвестности: она не понимала, получится у неё выступить в личном турнире или нет. К счастью, допуск был получен, но давление никуда не делось. Валиевой придётся выполнять сложнейший контент под жесточайшим прессингом. Что чувствует сейчас Камила — никому не известно. Но очевидно, что вся эта ситуация её надломила.

На тренировке перед стартом турнира девушка два раза упала с тройного акселя, который обычно щёлкает как орешки. Одно из падений произошло в прогоне программы, но остальные прыжки были исполнены без проблем. Тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп вышли безупречными.

Попробовала Камила вне прогона четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер — прыжки получились на отлично.

В короткой программе внимание к нашим спортсменкам будет повышенное. И если до Олимпиады они боролись только сами с собой, то теперь им нужно противостоять неимоверному давлению, которому они подверглись. Хочется верить, что с этим испытанием наши девочки справятся.