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Россиянка Анастасия Таталина, занявшая четвёртое место на Олимпиаде-2022 во фристайле, пожаловалась на судейство

«Меня сегодня чисто засудили». Российская фристайлистка возмущена результатами Олимпиады
Егор Бульчук
Россиянка Анастасия Таталина
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Но попытка оспорить итоги почти обречена на неудачу. Протест против судейства невозможен по регламенту.

11-день Олимпийских игр начался для российской команды с разочарования. Фристайлистка, действующая чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина заняла четвёртое место в дисциплине слоупстайл. Своё поражение 21-летняя спортсменка не признала. После соревнований она пожаловалась на несправедливый арбитраж.

«Меня сегодня чисто засудили. Я сделала лучший проезд, который я могла сделать. Сделала дабл четырнадцать. Его сегодня не делал никто. Я его уехала, и мне поставили 75 баллов. Это чисто меня, я не знаю, засудили. На данный момент ничего изменить нельзя, но, конечно, мы будем бороться до конца, потому что это нечестно. Я не знаю, что сегодня случилось с судьями», — заявила Таталина в эфире «Матч ТВ».

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Выступление в слоупстайле предполагает исполнение серии акробатических трюков. На соревновательной трассе установлены несколько трамплинов, рамп, пирамид и перил разной высоты. Спортсмены имеют возможность выбирать, какие из объектов использовать, а какие нет, поэтому многие элементы могут быть уникальными. Судьи оценивают техничность трюков и их сложность – количество вращений, амплитуду, скорость.

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Прыжок дабл четырнадцать, о котором говорит Таталина, в судейских протоколах значится как Double Cork. При его исполнении спортсменка вращается на 1440 градусов. В олимпийском финале этот элемент, кроме Анастасии, действительно никто не повторил. Но судей смутила прежде всего чистота выполнения трюка – оценки Таталиной были снижены именно из-за техники.

Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
15 февраля 2022, вторник. 04:30 МСК
Окончено
1
Матильда Гремо
Швейцария
86.56
2
Эйлин Гу
Китай
86.23
3
Келли Силдару
Эстония
82.06

Олимпийский финал проходил по классическому регламенту: фристайлистки выполняли по три попытки, в зачёт шла лучшая из них. Стартовый спуск Таталиной не удался и даже мог обернуться травмой: россиянка упала и откатилась на седьмое место, но, к счастью, избежала повреждений.

Во второй попытке Таталиной удалось продемонстрировать прогресс – она обошлась без падений и получила 74,16 балла. Однако и такой суммы не хватало для попадания на пьедестал. Возможно, по этой причине Таталина и пошла ва-банк в третьем спуске: впервые в своей олимпийской карьере Анастасия замахнулась на Double Cork. Этот элемент россиянке покорился. Впрочем, в целом попытка получилась неидеальной. Судьи отметили несколько технических ошибок и оценили заезд на 75,51 балла.

С этой суммой Таталина вышла на третье место, но пробыла на нём совсем недолго. Вскоре на трассу отправилась Эйлин Гу – в Пекине она уже выиграла олимпийское золото в биг-эйре. Китаянка выбрала противоположную тактику – отказалась от рискованных элементов и сконцентрировалась на чистоте исполнения. От арбитров Гу получила щедрые 86,23 балла. Победу одержала Матильда Гремо (86,56 балла) – швейцарка почти безукоризненно откатала вторую попытку. Тройку призёров с результатом 82,06 балла замкнула Келли Силдару из Эстонии.

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В федерации фристайла России (ФФР) поддержали Таталину в её несогласии с судьями. Хотя глава организации Алексей Курашов не стал утверждать, что Анастасия должна была выигрывать соревнования. «Китаянка просто доехала до финиша. У неё действительно был неплохой проезд, но мы считаем, что у Насти проезд был лучше, чем у эстонки, и она точно должна бы быть третьей», — цитирует Курашова ТАСС.

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Курашов также отметил, что ФФР подготовит обращение в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), которая формирует судейские бригады. Правда, функционер и сам признаёт, что опротестовать решение арбитров нереально – во всех дисциплинах, кроме ски-кросса, такая возможность закрыта регламентом.

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