Трусовой не нужно золото Игр, она слишком крута для него. Саша — настоящая рок-звезда

Русская ракета следует своему пути и бросает вызов тем, кто жаждет упаковать её в стандарты спортивного мира, где важен титул и цвет медали.

Александра Трусова не изменяет себе. На Олимпийских играх у неё был (и в общем-то ещё есть) шанс взять золото, но она сама отказывается от него ради любимых прыжков ультра-си, без которых никакая победа ей не в радость. Сашу не волнует, кто там её осудит за очередное падение с тройного акселя и потерянные баллы в короткой программе. Тем более когда у неё бережно припасена заветная пятиквадка для произвольной. Она просто выходит на лёд, словно рок-звезда, и делает то, что ей хочется. Получает удовольствие от соревнований и попыток превзойти себя.

Ну а медали — это лишь приятный бонус, на который Саша давно не ориентируется. Да и зачем ей переживать из-за всех этих мест и баллов, если можно наслаждаться атмосферой Олимпийских игр? Волнения и стресса на этих соревнованиях и так достаточно: ни к чему накручивать себя обязанностью что-то здесь выиграть.

Саша выходит на лёд зажигать

В личном турнире на Олимпиаде Трусова ожидаемо заявила тройной аксель в короткой программе. Прыжок, который третий сезон подряд ей никак не покоряется. На тренировках есть удачные попытки, но на стартах всё заканчивается падением. В Пекине эта сомнительная традиция продолжилась. Но сомнительная она только для экспертов и болельщиков, а для Саши лучше падение со сложного прыжка, чем чистенький прокат с рядовым контентом. Ставка на стабильность — это скучно и не пристало рок-звёздам. Русская ракета привыкла зажигать. Каждое её выступление — это шоу ультра-си, и невозможно предугадать, чем оно закончится. Единственное, что известно наверняка — это то, что Саша никого не оставит равнодушным.

Стратегия любой другой фигуристки, когда главная фаворитка вдруг совершает ошибку и получает не такие высокие, как прежде баллы — это перестраховка. Отказ от риска и упор на чистоту катания. Как это делает та же Щербакова, моментально подстраиваясь под обстоятельства и затем без проблем обходя соперниц.

А Трусовой без разницы, какие у кого прокаты и баллы. Она катается исключительно для себя. И с этим никому и ничего нельзя поделать. Если кто-то до сих пор думал иначе, то Олимпийские игры окончательно должны развеять эти сомнения.

«Буду кататься только для себя»

Расстроилась ли Саша из-за четвёртого места в короткой программе? Нисколько! К полученным 74,60 балла с падением с трикселя она привыкла. Как и к отсутствию на пресс-конференции после первого соревновательного дня. К тому же журналисты ей сами в микст-зоне устраивают чуть ли не персональную пресс-конференцию. Такого внимания может удостоиться далеко не каждая спортсменка. И всем, разумеется, безумно интересно узнать, пойдёт ли она на пять четверных в произвольной после ошибки на акселе? Разумнее ведь облегчить прыжковый набор, оставить, например, только старшие квады.

Как же устала фигуристка от этого! Устала повторять свою позицию и объяснять, что единственное, что может заставить её сбавить обороты — это недостаточно хорошая форма. Всё.

«Я не смотрю на четвёртое место по итогам короткой. Я катаюсь для себя и буду кататься только для себя. Мой набор прыжков в произвольной зависит от моей формы и ни от чего больше.

Очень хотелось сегодня выступить, это было ни на что не похоже по ощущениям — Олимпиада. Мы смотрели соревнования мальчиков, и я ждала, когда сама смогу выйти на старт», — сказала Трусова после короткой программы.

Красивого платья и бронзы достаточно

Трусова — редчайшее явление в фигурном катании. Фигуристка, которой не нужно олимпийское золото. В том смысле, что оно не является её главной целью. Саша движется вперёд не в погоне за медалями, а потому что ей нравится кататься, нравится прыгать, становится первопроходцем и влиять на будущее своего спорта. Она уже его навсегда изменила, исполнив в 13 лет прыжок в четыре оборота. Тогда ей предсказывали скорое окончание карьеры из-за травм и пролёт мимо Олимпийских игр. А она играючи продолжала своё дело, год от года усиливая контент и стирая улыбки с лиц скептиков.

И на Олимпиаду ведь приехала! И квады свои привезла!

Попробуйте рассказать Саше, что четверные вредны и опасны и что нужно успеть собрать медали и титулы, пока ей позволяет тело. А уж потом, если останутся силы, то можно покататься и в своё удовольствие.

Ха-ха. Она оценит эту милую шутку, но своему пути и спортивным взглядам изменять не станет. Лучше быть довольной тем, что делаешь, прыгать, падать, подниматься, а потом ехать в модном платьице за бронзовой, а не золотой медалью, но со счастливой улыбкой и в полной гармонии с собой, чем тратить нервные клетки в безумной гонке быть всегда первой.