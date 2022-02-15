Российский лыжник шёл к золоту Олимпиады, но провалился. Драма Максима Бурова

Мировой лидер в лыжной акробатике сначала пропустил командные соревнования, а затем не смог выйти в финал личного турнира.

Российские спортсмены-экстремалы перед стартом Олимпийских игр дарили болельщикам серьёзные медальные надежды. Но реальность оказалась менее предсказуемой и приятной. Медали в Пекине взяли те, на кого не особенно и рассчитывали. 35-летний сноубордист Вик Уайлд пару месяцев назад с трудом прошёл олимпийский отбор. А 19-летняя фристайлистка Анастасия Смирнова считалась одной из самых неопытных в команде.

Уайлд и Смирнова вернутся домой с бронзовыми наградами. А российские фавориты Игр – с пустыми руками. Действующие чемпионы мира Анастасия Таталина (в лыжном биг-эйре), Дмитрий Логинов и София Надыршина (в слаломе на сноуборде), Максим Буров (в лыжной акробатике) не смогли подтвердить свой элитный статус на Олимпиаде.

Пожалуй, особенно примечательна драматичная история летающего лыжника Бурова. Выступление самого титулованного представителя команды в китайской столице иначе как провалом не назовёшь. Во вторник, 15 февраля, Буров не смог отобраться в финал в лыжной акробатике. Максим занял 21-е место в первой квалификации и 10-е во второй. При этом в его коллекции три золота с чемпионатов мира и два малых Кубка мира именно в зачёте акробатики. В нынешнем сезоне Буров победил во всех четырёх этапах Кубка мира, в которых участвовал! Последние годы он целенаправленно шёл к золоту Олимпийских игр, но потерпел неудачу.

Стоит отметить, что ранее на Играх спортсмен пропустил командные соревнования. По версии федерации, так и было задумано. 10 февраля, в день командного турнира, RT процитировала Федерацию фристайла России (ФФР): «У Бурова индивидуальный план подготовки, согласно которому выступления в командных соревнованиях не предусмотрены».

Без лидера российская команда заняла пятое место в квалификации и не вышла в финал. Но и индивидуальный план Бурова, очевидно, не сработал: место в третьем десятке личного турнира – явно не тот результат, которым может быть доволен спортсмен его уровня.

Предыдущие Игры – в Пхёнчхане-2018 – тоже сложились для Бурова неудачно. В квалификации личных соревнований он занял 12-е место – для попадания в финал необходимо было оказаться выше как минимум на шесть позиций.

«Выводы сделаны – поменьше волноваться. Тогда была моя первая Олимпиада, везде олимпийские кольца, я немного испугался всего этого и на трамплине сделал вообще не то, что нужно было сделать. Всё переврал и допустил кучу ошибок. Это и привело к плохому результату», – так в эфире «России 24» Буров вспоминал о корейской Олимпиаде.

Но избежать катастрофы на китайских Играх Максиму вновь не удалось. Но, возможно, на этот раз волнение – не единственная причина неудачи. Есть неподтверждённая версия, что прямо перед Олимпиадой 23-летний Буров перенёс коронавирус. И именно поэтому сначала пропустил командный турнир, а потом невзрачно выступил в личных соревнованиях.

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В отсутствие Максима российскую команду в акробатическом финале представят его старший брат, 30-летний Илья Буров и 26-летний Станислав Никитин. Финал состоится завтра, 16 февраля. Соревнования стартуют в 14:00 по московскому времени.