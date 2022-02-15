Российские фристайлисты Илья Буров и Станислав Никитин вышли в финал ОИ в акробатике
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Российские фристайлисты Станислав Никитин и Илья Буров вышли в финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по итогам второй квалификации.
Во второй попытке Никитин получил 86,88 балла и попал в финал за счёт результата первой (119,47). У Ильи Бурова лучшей оказалась вторая попытка (120,36). Максим Буров (113,28) в топ-6 не вошёл и не смог пройти дальше.
Медали в этой дисциплине будут разыграны завтра, 16 февраля.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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