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Российские фристайлисты Илья Буров и Станислав Никитин вышли в финал ОИ в акробатике

Российские фристайлисты Илья Буров и Станислав Никитин вышли в финал ОИ в акробатике
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Российские фристайлисты Станислав Никитин и Илья Буров вышли в финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по итогам второй квалификации.

Во второй попытке Никитин получил 86,88 балла и попал в финал за счёт результата первой (119,47). У Ильи Бурова лучшей оказалась вторая попытка (120,36). Максим Буров (113,28) в топ-6 не вошёл и не смог пройти дальше.

Медали в этой дисциплине будут разыграны завтра, 16 февраля.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
15 февраля 2022, вторник. 14:45 МСК
Окончено
1
Александр Окипнюк
Украина
125.00 Q
2
Пирмин Вернер
Швейцария
123.45 Q
3
Илья Буров
Россия
120.36 Q
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