Украина завоевала первую медаль Олимпиады-2022. Пьедестал пришлось делить с Россией

16 февраля – урожайный для олимпийской сборной России. Команда завоевала четыре награды – серебро женской эстафеты в биатлоне стало отличным началом дня. Бронзовые награды в командном спринте в лыжах у женщин и мужчин вызывали противоречивые эмоции. Но, кроме этого, на медали можно было рассчитывать в лыжной акробатике. Вообще-то полуфинальные соревнования, прошедшие здесь 15 февраля, стали для отечественного спорта разочарованием. Самый титулованный российский фристайлист Максим Буров сенсационно провалился и не отобрался в финал. Но в решающий этап пробился старший брат Максима Илья, а также Станислав Никитин, так что определённые надежды на награды были.

Регламент соревнований предусматривал, по сути, два финала. После первого из них, участие в котором принимали 12 спортсменов, проходил так называемый «суперфинал», в него квалифицировались шесть фристайлистов.

После первого финала чаяния россиян на медали лишь окрепли. Илья Буров завершил эту часть соревнований с лучшим результатом, оставив позади фаворита Гуанпу Ци из Китая, а также олимпийского чемпиона Пхёнчхана Александра Абраменко. Другой россиянин, Станислав Никитин, к сожалению, в суперфинал не отобрался, показав 10-й результат.

Как бы то ни было, результат Бурова внушал оптимизм. Но в решающие моменты фавориты здорово прибавили. Это касалось не только исполнения, но и сложности прыжков. Гуанпу Ци и вовсе был вне конкуренции, получив от судей 129,0 балла. Американцы Джастин Шёнефельд и Кристофер Лиллис свои попытки провалили, так что интрига была в том, как развернётся борьба за серебро и бронзу. На эти награды претендовали всё те же Абраменко и Буров, а также швейцарец Пирмин Вернер.

Украинец, понимая, что в финале придётся рисковать, принял решение выполнить тройное сальто с пятью винтами. Как позже признался его тренер Энвер Аблаев, ещё недавно Абраменко не мог чисто выполнять этот трюк, более того, до финала он лишь раз чисто приземлялся при его исполнении. Но в решающий момент Александр собрался и сделал для себя почти невозможное, получив от судей 116,5 балла. Далее свой прыжок выполнил Пирмин Вернер, который не сумел удивить, получив от судей 111,5 балла.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Последним, у кого был шанс поменять все расклады, стал Илья Буров. Россиянин также взялся выполнять непростой прыжок, но со своим заданием справился блестяще. Всё было сделано настолько чисто, что сомнений в медали не было, вопрос был лишь в том, какого достоинства она будет. В итоге Бурову дали 114,93 балла, что позволило занять третье место и завоевать бронзу.

«Тот прыжок, который показал в первом финале, планировался на главный финал. Но первая попытка получилась неудачной. И решили с тренером пойти ва-банк и попытаться исправить положение. Всё у нас получилось. Сначала на главный финал запланировали более сложный прыжок винт-два винта — два винта. Но решили подождать и посмотреть на других спортсменов. Все начали усложнять программы и допустили ошибки. Тогда мы решили не идти на авантюру и сделать ту программу, которая уже отточена. Выполнил её спокойненько, без переживаний», – приводит слова российского спортсмена Олимпийский комитет России.

Илья едва не перешёл дорогу украинцу, который принёс стране первую награду на этих Играх. К слову, Абраменко, кроме серебряной награды, установил ещё и своеобразный рекорд. Мало того что выиграл первую медаль для Украины на Олимпиаде-2022, но и стал первым представителем страны, который в индивидуальных соревнованиях завоёвывал две медали зимних Олимпиад. Что же, поздравляем всех призёров. Борьба за пьедестал получилась что надо.