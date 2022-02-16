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Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине — расписание соревнований на 17 февраля 2022: фигурное катание (женщины)

Олимпиада-2022. 17 февраля. Российские фигуристки собираются занять весь пьедестал
Михаил Чесалин
Олимпиада-2022. 17 февраля
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Представляем все финалы дня, полное расписание и оцениваем шансы российских атлетов.
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Медальный зачёт

Финал в женском одиночном катании. На этой фразе можно было бы и заканчивать расписание 13-го дня зимних Олимпийских игр в Пекине, потому что выход на лёд Валиевой, Щербаковой и Трусовой затмит для российских болельщиков все другие события.

Конечно, мы ждём от девушек совершенных прокатов, мировых рекордов и российского пьедестала. Это однозначно будет самое яркое зрелище всей Олимпиады в Пекине.

Но медали будут не только в фигурном катании. В четверг будет разыграно ещё пять комплектов наград. И кое-что может быть российским болельщикам интересно.

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Наибольшего внимания, пожалуй, заслуживают женские забеги на 1000 метров в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова попробуют справиться с более сильными соперницами и добыть для России награду.

Хочется верить, что россиянки смогут забраться повыше и в зрелищном женском ски-кроссе. Благо в квалификации принимают участие сразу четыре россиянки. Кому-то точно повезёт!

Увы, в лыжном двоеборье и женском горнолыжном спорте наши шансы на медали минимальны. Не добрались россиянки и до финала женского хоккейного турнира. Да и в кёрлинге россиянки сыграют просто матч престижа с Великобританией.

17 февраля, четверг. День 13-й. Разыгрывается 6 комплектов наград

Расписание финалов

7:10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада — США
9:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
10:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
13:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
14:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км

Полное расписание соревнований

4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания — США
4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Швеция — Швейцария
4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Канада — Великобритания
4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Норвегия — Италия
4:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
5:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
6:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация
7:10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада — США
7:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
9:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
9:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Япония — Швейцария
9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Россия — Великобритания
9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Дания — Канада
9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Южная Корея — Швеция
9:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
9:54. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
10:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал
11:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. Трамплин HS-140
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
13:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
14:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала

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