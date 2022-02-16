Олимпиада-2022. 17 февраля. Российские фигуристки собираются занять весь пьедестал

Финал в женском одиночном катании. На этой фразе можно было бы и заканчивать расписание 13-го дня зимних Олимпийских игр в Пекине, потому что выход на лёд Валиевой, Щербаковой и Трусовой затмит для российских болельщиков все другие события.

Конечно, мы ждём от девушек совершенных прокатов, мировых рекордов и российского пьедестала. Это однозначно будет самое яркое зрелище всей Олимпиады в Пекине.

Но медали будут не только в фигурном катании. В четверг будет разыграно ещё пять комплектов наград. И кое-что может быть российским болельщикам интересно.

Наибольшего внимания, пожалуй, заслуживают женские забеги на 1000 метров в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова попробуют справиться с более сильными соперницами и добыть для России награду.

Хочется верить, что россиянки смогут забраться повыше и в зрелищном женском ски-кроссе. Благо в квалификации принимают участие сразу четыре россиянки. Кому-то точно повезёт!

Увы, в лыжном двоеборье и женском горнолыжном спорте наши шансы на медали минимальны. Не добрались россиянки и до финала женского хоккейного турнира. Да и в кёрлинге россиянки сыграют просто матч престижа с Великобританией.

17 февраля, четверг. День 13-й. Разыгрывается 6 комплектов наград

Расписание финалов

7:10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада — США

9:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

10:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

13:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

14:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км

Полное расписание соревнований

4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания — США

4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Швеция — Швейцария

4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Канада — Великобритания

4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Норвегия — Италия

4:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация

5:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

6:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация

7:10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада — США

7:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация

9:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

9:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала

9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Япония — Швейцария

9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Россия — Великобритания

9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Дания — Канада

9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Южная Корея — Швеция

9:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала

9:54. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала

10:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал

11:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. Трамплин HS-140

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

13:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

14:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала