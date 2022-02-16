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Олимпиада-2022: расписание трансляций на 17 февраля 2022 по каналам, где смотреть Олимпийские игры в Пекине

Россия на Олимпиаде-2022. Наши фигуристки будут делить золото! Где смотреть трансляцию?
Владимир Лаевский
Олимпиада-2022: расписание трансляций на 17.02
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Главный старт в жизни для Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Медальный зачёт

В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт 13-й медальный день. Будет разыграно шесть комплектов наград, и Россия точно пополнит свою копилку.

Безусловно, главное событие дня – фигурное катание. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на главный прокат в жизни – покажут произвольную программу. Мы надеемся на все три медали! Главное, чтобы спортсменки справились с давлением.

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Другим важным событием дня станет забег на 1000 м в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова имеют неплохие шансы на медаль.

Кроме того, российские спортсмены примут участие в ярких и зрелищных соревнованиях по лыжному хафпайпу, в горнолыжной суперкомбинации и в ски-кроссе.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

17 февраля, четверг. День 13-й. Расписание трансляций

4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания – США. «Матч! Игра»
4:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация. «Матч! Страна», «Матч ТВ»
5:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
6:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация. «Матч! Страна», «Матч ТВ»
7:10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада – США. «Матч ТВ»
7:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация. «Матч! Страна»
9:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом. «Матч! Арена»
9:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала. «Матч! Страна», «Матч ТВ»
9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Россия – Великобритания. «Матч! Игра», «Матч ТВ»
9:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала. «Матч! Страна», «Матч ТВ»
9:54. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала. «Матч! Страна», «Матч ТВ»
10:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место). «Матч! Страна», «Матч ТВ»
10:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал. «Матч! Страна», «Матч ТВ»
11:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. Трамплин HS-140. «Матч! Страна»
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
13:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. «Россия 1»
14:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

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