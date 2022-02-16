Главный старт в жизни для Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Россия на Олимпиаде-2022. Наши фигуристки будут делить золото! Где смотреть трансляцию?

В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдёт 13-й медальный день. Будет разыграно шесть комплектов наград, и Россия точно пополнит свою копилку.

Безусловно, главное событие дня – фигурное катание. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на главный прокат в жизни – покажут произвольную программу. Мы надеемся на все три медали! Главное, чтобы спортсменки справились с давлением.

Другим важным событием дня станет забег на 1000 м в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова имеют неплохие шансы на медаль.

Кроме того, российские спортсмены примут участие в ярких и зрелищных соревнованиях по лыжному хафпайпу, в горнолыжной суперкомбинации и в ски-кроссе.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

17 февраля, четверг. День 13-й. Расписание трансляций

4:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания – США. «Матч! Игра»

4:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

5:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

6:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

7:10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада – США. «Матч ТВ»

7:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация. «Матч! Страна»

9:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом. «Матч! Арена»

9:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

9:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Россия – Великобритания. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

9:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

9:54. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

10:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место). «Матч! Страна», «Матч ТВ»

10:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Большой финал. «Матч! Страна», «Матч ТВ»

11:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. Трамплин HS-140. «Матч! Страна»

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

13:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. «Россия 1»

14:00. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. «Матч! Игра», «Матч ТВ»