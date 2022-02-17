Спаслись по-голливудски. После эстафеты сборную России по биатлону уже нельзя критиковать

В среду, 16 февраля, в Пекине случилось маленькое чудо: российские биатлонистки выиграли серебро в женской эстафете. И пока это лучший результат наших биатлонистов на Олимпиаде!

В трёх личных гонках россиянкам не удалось показать высокий результат, и для наших спортсменок, а также для тренеров российской команды эта эстафета была последним шансом реабилитироваться за все неудачи. К счастью, российская команда этим шансом в последний момент по-голливудски воспользовалась и на критику смогла ответить результатом.

Серебро в биатлоне – это вообще наш лучший результат на Олимпиадах за последнее десятилетие. Золото в мужской эстафете в Сочи у нас, вероятнее всего, отберут, и останется только серебро Вилухиной. Так что наши девушки показали отличный результат. И их уже нельзя критиковать, даже несмотря на все трудности и неудачи, которые были по ходу сезона. Ведь в самый ответственный момент в главной гонке четырёхлетия они показали почти максимальный результат.

Эстафета — последний шанс исправиться

Ещё до начала Олимпиады и эксперты, и болельщики, и журналисты регулярно обрушивались с критикой на старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и Николая Загурского. Самые высокие результаты в команде показывали Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, которые к этому сезону готовились отдельно от сборной. А вот девушки, которые готовились с Шашиловым, своими результатами не радовали.

Те же Ирина Казакевич и Светлана Миронова не смогли блеснуть в личных гонках и на Олимпиаде. Миронова в Пекине финишировала 23-й, 47-й и 41-й. Казакевич была 20-й и 23-й.

Тем не менее Миронова и Казакевич попали в эстафетный состав. И если в участии Резцовой и Нигматуллиной никто и не сомневался, то выбор Мироновой и Казакевич вопросы вызывал — всё-таки в команде есть и Евгения Буртасова, которая в Пекине пробежала только индивидуальную гонку. Учитывая загадочную историю непопадания Буртасовой в состав из-за отказа бежать тренировочный масс-старт, о важности которого ей не сообщили, трудно представить, сколько негатива вылилось бы на тренеров, не попади команда в тройку в эстафете.

«Если слабо выступим — Шашилов должен уйти»

«Если завтра мы слабо выступим в эстафете — Шашилов должен уйти с поста тренера женской сборной!!! Считайте это давлением!!! Посмотрим и удачи команде!!! За себя и за Сашку», — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале за день до гонки. И если бы девушки не выиграли медали, шквал критики команды от болельщиков было бы просто не остановить.

Тренерам и спортсменкам точно припомнили бы все неудачи и осудили за неправильный выбор состава. Однако в эстафете всё сработало как надо — и сами спортсменки выступили достойно, и грамотная расстановка по этапам сработала на отлично.

Однако небольшой осадок после женской эстафеты всё-таки остался. Если успешное выступление мужчин было вполне закономерным и третье место, скоре, е расстроило, потому что все понимали, что силы побороться за золото у команды есть, то в случае с девушками не отпускает ощущение, что медаль в эстафете выиграна вопреки, а не благодаря. К тому же не без доли везения.

Тем не менее главное в этой ситуации — результат, который спортсменкам и тренерам всё-таки удалось показать. Задача минимум на Олимпиаду выполнена, и обвинить команду в провале и неправильной подготовке, даже несмотря на неудачи в личных гонках, уже точно никто не сможет.