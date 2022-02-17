«Здесь просто дно». Знаменосец сборной России на эмоциях разнесла атмосферу Олимпиады

Сегодня, 17 февраля, конькобежка Ольга Фаткулина заняла 13-е место на дистанции 1000 метров. Олимпиада сложилась для Ольги крайне неудачно. Фаткулиной не удалась даже профильная 500-метровка, на которой в Сочи-2014 она взяла серебро.

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На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине спортсменка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачёвым выступила в роли знаменосца российской команды. Фаткулина назвала это событие самым позитивным за всю Олимпиаду. Обо всём, что было дальше, спортсменка рассказывает с явным неудовольствием. Впрочем, расстроили её не только собственные результаты.

«Вижу, как грустно молодым ребятам на этих Играх, они не видят праздника. И мне грустно. Попросила взять билет на первый же рейс из Пекина, потому что здесь просто дно. Если на стадионе праздничная атмосфера ещё чувствуется, то в остальном… Везде нужно ходить в маске, никого не узнать. В столовой кормят отвратительно. Сидим здесь 23 дня, а еда одна и та же. Сегодня на завтраке не было даже хлеба», – разнесла Ольга атмосферу и организацию.

Кроме того, Фаткулина откровенно высказалась о своём физическом состоянии после сегодняшней гонки. «Выходила на старт с мыслью: «Авось, чудо произойдет!». Давно не бегала 1000 метров, но бывает и ружье незаряженное стреляет. Хотела разогнаться и бодро пройти первый круг. А потом — чтобы нечистая сила помогла. Но, наверное, нечистых сил не существует. Последние 300 метров я не помню – была в каком-то аду. Меня перекосило так, словно я на велосипеде полчаса в гору взбиралась. До финиша доехала в полуобморочном состоянии. Потом свело дыхательную систему. Хотела встать, чтобы снять боль с мышц. В этот момент подумала: «Грёбаный конькобежный спорт! Почему не кёрлинг!?» — поделилась Фаткулина.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

32-летняя конькобежка не стала прогнозировать развитие своей дальнейшей карьеры. За месяц до пекинских Игр она заболела коронавирусом, а затем подхватила ещё и ангину. Слабое выступление в Китае Фаткулина назвала «предсказуемым».

Фаткулина отметила, что хотела реализовать мечту и «помочь России», но не смогла. Конькобежка рассказала, что испытывала неприятные эмоции после 10-го места на 500 метрах: «Я подвела людей. Было грустно. Потом я поняла, что показала то, на что готова».