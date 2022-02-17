«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова сотворила историю, но проиграла

Саша выдала максимум в Пекине, исполнив пять квадов. Но даже этого не хватило, чтобы победить.

Александра Трусова с детства мечтала об Олимпийских играх. Девочка, запустившая женское одиночное в космос, через многое прошла, чтобы однажды подняться на пьедестал главного старта четырёхлетия. А приехав в Пекин, зажгла со своими невероятными четверными прыжками на глазах всего мира. Пошла на пять квадов в произвольной — чего так хотела все последние годы.

Невероятно сложный контент не помог ей выиграть золото. А ведь она была так близка… так близка… Главное, чтобы эта трагедия не сломила нашу Русскую ракету.

Трусова решила стать чемпионкой, вдохновившись Олимпиадой в Сочи

Фигуристка, совершившая революцию в женском одиночном катании, родилась в Рязани. Папа Саши — мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою — с детства привил дочке любовь к активному образу жизни. Да и сама девочка от природы обожала бегать, прыгать и предпочитала подвижные игры. Освоив в четыре года катание на роликах, она с радостью встала на коньки в ледовом дворце города. В секции для маленьких фигуристов Саша схватывала всё на лету и поражала своей прыгучестью. А вдохновившись просмотром Олимпиады в Сочи, решила, что тоже хочет стать олимпийской чемпионкой.

В 2013 году семья Трусовых перебралась в Москву, и осенью юная спортсменка стала заниматься на катке «Хрустальный» в группе Александра Волкова. У него Саша освоила все тройные прыжки, а в 2016-м перешла к Этери Тутберидзе, у которой тогда тренировался её кумир — Евгения Медведева.

«Когда хочешь, можно добиться чего угодно»

Александра очень хотела освоить тройной аксель, но он никак ей не покорялся, и она переключилась на четверные прыжки. Уже в апреле 2017 года она смогла приземлить квад-сальхов на тренировке, в декабре к нему добавился квад-тулуп. На своём дебютном чемпионате мира среди юниоров Саша одержала грандиозную победу, исполнив в произвольной программе два четверных прыжка.

«Я прыгаю высоко от природы, как мне кажется, но когда тренируешь прыжки каждый день, каждый может научиться этому. Нужно просто пытаться их делать и не бояться. Мне очень хотелось научиться, и я не боялась попробовать. Когда хочешь чего-то, можно добиться чего угодно», — рассказывала Трусова после победы.

В следующем сезоне она продолжила усложняться и во второй раз выиграла юниорский чемпионат мира. Перед выходом во взрослые Сашу уже негласно считали лидером сборной. Но победной серии не случилось.

«Хочу чисто катать свои программы с четверными»

Во взрослых Саша дебютировала с мировых рекордов в произвольной программе и по сумме, которые периодически обновляла. Однако свой первый взрослый финал Гран-при Трусова неожиданно проиграла своим подругам по команде Щербаковой и Косторной, хотя по технике они были слабее. То же самое повторилось и на чемпионате России, и на чемпионате Европы — Саша довольствовалась лишь бронзой. Русскую ракету подводила стабильность: падения сводили на нет её превосходство.

«Я считаю, что первое место – это ты выиграл, а все остальные – это по-любому проиграл. Поэтому лучше всегда катать чисто и становиться первым. Это же интересно — попробовать то, чего никто не делал. И я смогу, просто очень хотеть надо. Хочу чисто катать свои программы с четверными.

Что я хочу больше всего? Наверное, Олимпиаду выиграть», — делилась Трусова с Первым каналом.

После отмены чемпионата мира из-за пандемии в 2020 году фигуристка задумалась о переменах в своей карьере и перешла в школу к Евгению Плющенко. У нового тренера Трусова стала показывать более женственное катание, но прыжки по-прежнему были для неё в приоритете. Хотя травма, ставшая причиной провала на Гран-при в Москве, заставила её облегчить контент на чемпионате России. Саша блестяще откатала обе программы, исполнив два четверных в произвольной, но этого ей не хватило, чтобы подняться выше третьего места.

К Олимпиаде с Тутберидзе

Чемпионат мира в Стокгольме оказался самым сложным на тот момент стартом в карьере Трусовой. Потеря каскада в короткой программе отбросила её на 12-е место, и в произвольной Саша отчаянно пошла на пять четверных. Три из них она приземлила, благодаря чему триумфально завоевала бронзу. Тем не менее к олимпийскому сезону спортсменка предпочла готовиться вместе с прежним тренером Этери Тутберидзе.

В сентябре 2021 года на открытых прокатах Саша произвела фурор, впервые в карьере откатав произвольную программу с пятью четверными. Но на соревнованиях повторить этот успех ей не удалось. А посреди сезона у фигуристки и вовсе произошла беда: она травмировала правую стопу и была вынуждена сняться с этапа Гран-при в Японии. К счастью, Саша благополучно восстановилась к чемпионату России и, выиграв серебро, отобралась на Олимпийские игры. Но последний турнир перед Пекином — чемпионат Европы — дался ей непросто: полная ошибок произвольная программа в очередной раз оставила её с бронзой. Но эта неудача не сломила Александру, а подстегнула показать на Олимпиаде своё лучшее катание.

Тройной аксель плюс пятиквадка

На Олимпийских играх Александра Трусова не стала осторожничать и отказываться от нестабильного трикселя в короткой программе и пяти четверных в произвольной. Она могла сделать ставку на стабильный контент и чистое катание, но не стала изменять своему курсу. Саша хотела творить историю на пекинском льду, и она её сотворила.

В короткой программе Русская ракета выступила как истинная рок-звезда фигурного катания. Да, она упала с тройного акселя, но сделав чистый двойной, не смогла бы этим гордиться. Она рискнула ради будущего прогресса, продолжила толкать женское одиночное вперёд, а главное — получала удовольствие от каждой секунды своего проката. И ничуть не расстроилась, оказавшись на четвёртом месте по итогам первого соревновательного дня: дело привычное, а в произвольной у неё был припасён джокер из пятиквадки.

«Круэлла» Саши стала её звёздным часом на Олимпиаде. Идеальная дерзкая программа для фигуристки с бунтарским характером и немыслимым по сложности контентом никого не оставила равнодушным. Выступления Трусовой предвкушали и болельщики, и судьи, и другие спортсмены. Всем было очень любопытно: пойдёт ли она на пять квадов или всё же облегчит свою программу?

Саша не просто пошла на пять квадов: она их все приземлила! Вот так. Впервые на соревнованиях. И где? На Олимпийских играх! В нужном месте, в нужный момент случилось чудо. Четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и ещё один четверной лутц — это за гранью разумного! Даже не верилось своим глазам. Наконец-то у неё получилось! Судьи оценили выступление Саши в 177,13 балла — это её личный рекорд. По сумме обеих программ тоже личный рекорд — 251,73 балла. Но для Трусовой этого было мало.

«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда», — говорила Саша в слезах перед церемонией награждения.

Русская ракета, исполнив пять квадов, доказала, что она — самая сильная фигуристка планеты. Но золотую медаль так и не получила, хотя и сотворила историю. После окончания соревнований Саша в сердцах бросила, что она больше не выйдет на лёд никогда. Как же хочется верить, что это было сказано на эмоциях.

Трусова — выдающаяся спортсменка, за которую болел весь мир. Гений. Личность с большой буквы и потрясающий пример для каждого. Девочка, победившая гравитацию на Олимпийском льду. Великая и непревзойдённая. Пожалуйста, продолжай творить историю!