«Худшее, что может случиться». Россия — лидер по «деревянным» медалям на Олимпиаде-2022

У нас было бы больше всех наград, если бы четвёртые места превратились в третьи.

В медальном зачёте Олимпиады-2022 Россия занимает девятое место по золотым наградам и второе по общему количеству наград. Но если бы учитывались и «деревянные» медали – четвёртые места, которые занимают спортсмены в финалах, то сборная России была бы на первом месте.

В Пекине наши спортсмены 11 раз занимали самое обидное четвёртое место. Россияне чаще всех останавливались в шаге от пьедестала и пока лидируют в рейтинге самых неудачливых. Хотя стоит признать, что не везёт на Олимпиаде в Пекине не только россиянам. У команд Германии и Австрии за три дня до конца Игр накопилось по восемь «деревяшек», у Канады, Норвегии и США – по семь.

0,009 секунды до бронзы

Открыл череду четвёртых мест конькобежец Сергей Трофимов. На дистанции 5000 м до бронзовой награды ему не хватило 0,39 секунды. К счастью, через несколько дней олимпийскую медаль он всё-таки выиграл – в командной гонке россияне взяли серебро.

Наверное, самое болезненное четвёртое место на этих Олимпийских играх заняла Камила Валиева. Наша фигуристка была главным фаворитом на победу, но из-за допинговых скандалов и разбирательств, которые проходили прямо во время Олимпиады, Камиле не удалось подняться на пьедестал. Валиева должна была стать двукратной олимпийской чемпионкой, но уедет из Пекина даже без золотой награды в командных соревнованиях, которую она выиграла.

Лидер по количеству «деревянных» медалей в российской команде — биатлонист Максим Цветков. Он дважды финишировал четвёртым — в индивидуальной гонке и в спринте. В первой гонке от третьего места его отделили 3,8 секунды, в спринте не хватило 1,7 секунды. Но как минимум одну медаль из Пекина Цветков привезёт — он выиграл бронзу в мужской эстафете.

Ближе всех к олимпийской бронзе были российские шорт-трекисты. Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян уступили 0,009 секунды в борьбе за третье место в эстафете на 5000 м. «Самое худшее, что может случиться на Олимпиаде, — стать четвёртым и проиграть девять тысячных. Был шанс на медаль», — сказал Елистратов журналистам.

Одно из самых досадных четвёртых мест у лыжницы Натальи Непряевой. В масс-старте свободным стилем на 10 км ей не хватило 0,1 секунды — ничтожное отставание для лыжных гонок. В Пекине Наталья собрала весь комплект медалей, но осадок от четвёртого места всё-таки остался.

В санном спорте Татьяне Ивановой, Роману Репилову, Александре Денисьевой и Владиславу Антонову не хватило 0,313 секунды до бронзы. Из нашей команды попасть на пьедестал удалось только Татьяне Ивановой, которая выиграла бронзу в женских одноместных санях.

Конькобежка Ангелина Голикова финишировала четвёртой на дистанции 1000 м – проиграла бронзовому призёру 0,1 секунды. Ещё одно четвёртое место у фристайлистки Анастасии Таталиной. В слоупстайле среди женщин она уступила обладательнице бронзовой награды 6,55 балла. Не повезло и скелетонисту Александру Третьякову. От бронзовой награды его отделили 0,22 секунды.

Потенциальные лидеры по количеству медалей

Если бы «деревянные» медали учитывались в медальном зачёте или все 11 четвёртых мест чудесным образом превратились бы в третьи, на счету россиян было бы уже 37 наград! И тогда по количеству медалей наши спортсмены обошли бы команду Норвегии – с учётом четвёртых мест у скандинавов было бы 36 наград.

Несмотря на обилие четвёртых мест, стоит отметить, что российским спортсменам и на третьи места в Пекине очень везёт. За три дня до завершения Игр российские спортсмены выиграли уже 12 бронзовых наград – больше нет ни у одной команды.