Российская фигуристка едва не расплакалась на льду. Чудесная история преодоления Тарасовой

Для Евгении Тарасовой Олимпийские игры в Пекине уже вторые в карьере. На них она приехала со своим неизменным партнёром Владимиром Морозовым, с котором прошла через самые сложные испытания в своей карьере. В том числе — Олимпиаду в Пхёнчхане. После обидного четвёртого места девушка долго не могла собраться и настроиться на борьбу в очередном олимпийском цикле.

И только здесь, в Китае, она будто обрела второе дыхание и вместе с партнёром выдала своё лучшее выступление в короткой программе! Фигуристка ни разу не дрогнула на самых сложных элементах, и теперь они с Владимиром претендуют на самые высокие места главного старта планеты!

Перспективная одиночница

Евгения Тарасова родилась в Казани, но детство провела в посёлке Дербышки. Бабушка девочки хотела, чтобы внучка занималась бальными танцами, но в их пригороде такой секции не было, и Женю записали на отделение фигурного катания в местную спортшколу. Там в маленькой фигуристке разглядел талант опытный тренер и по забавному совпадению однофамилец Геннадий Сергеевич Тарасов. Он верил, что его ученица обязательно добьётся большого успеха, но, к сожалению, ему не довелось увидеть её с медалями главных стартов: Геннадий Сергеевич скончался, когда Евгении было 11 лет.

В юниорский период Тарасова была очень перспективной одиночницей, ей даже удалось попасть в сборную России. Но, повзрослев, она стала проигрывать более юным фигуристкам и решила перейти в парное катание. В 16 лет она приехала в столицу и встала в пару с Егором Чудиным, а уже через год они вошли в сборную России. Однако Чудин предпочёл спортивным достижениям участие в ледовых шоу, и их пути разошлись.

«Каталась на обезболивающих»

В 2012 году Женя встала в пару с Владимиром Морозовым. С ним она добилась главных успехов в спортивной карьере. Меньше чем за два года совместного катания ребята завоевали бронзу на дебютном чемпионате Европы, а на своём первом чемпионате мира заняли шестое место. Но особенно ярким у них вышел сезон 2016/2017, когда они выиграли финал Гран-при и стали чемпионами Европы.

На чемпионат мира — 2017 в Хельсинки Тарасова и Морозов приехали в числе фаворитов. Но Женю настигло там серьёзное испытание: на тренировке перед короткой программой партнёр случайно задел коньком её левую ногу. На глубокую рану девушке наложили около полутора десятков швов, и ей пришлось выбирать — сниматься с соревнований или кататься, превозмогая боль. Евгения решила выступать, и благодаря её мужеству пара взяла бронзовые медали.

«Каталась на обезболивающих и на морально-волевых качествах сразу. Сегодня было чуть сложнее, чем вчера — тогда нога не настолько опухла, я ещё не поняла, что произошло. Сегодня было больнее, но всё зависело от меня. Хочешь кататься — давай кататься. Это важный опыт с точки зрения характера. Серьёзная проверка нервов», — рассказывала Тарасова в эфире программы «Все на матч».

«Не могла сказать, что не хочу выступать, потому что мне больно»

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Тарасова с Морозовым отлично выступили в командном турнире и внесли ценный вклад в завоевание серебряных медалей. Но повторить успех в личном зачёте им не удалось: они заняли обидное четвёртое место. После Олимпиады Женя и Вова реабилитировались на чемпионате мира, где стали вторыми.

На Гран-при в Москве в 2018 году Евгению Тарасову снова настигло испытание — страшная травма произошла прямо накануне соревнований. На тренировке в день произвольной программы она столкнулась во время захода на прыжок с другим фигуристом и рассекла подбородок. Рану пришлось зашивать в больнице, но затем Женя вернулась на каток: о снятии с турнира она не допускала и мысли. Стойкость хрупкой девушки была вознаграждена: на домашнем этапе они с Вовой завоевали золото.

«Мы проделали большую работу перед этими соревнованиями, и я не могла просто взять и сказать, что не хочу выступать, потому что мне больно. Это значило бы подвести Володю, тренеров. Да и мне было бы очень досадно, потому что столько всего уже было сделано», — поделилась Тарасова после выступления в произвольной программе.

Олимпийская перезагрузка

В 2019 году Тарасова и Морозов стали тренироваться в США под руководством Марины Зуевой, но их сотрудничество прервала накрывшая мир пандемия коронавируса. Ребята остались без сильного наставника за спиной, и это пошатнуло их позиции на международной арене: на чемпионате мира в Стокгольме они неожиданно оказались на обидном четвёртом месте, как и в Пхёнчхане.

Нужно было принимать меры, и в олимпийском сезоне Тарасова с Морозовым присоединились к группе Этери Тутберидзе. Эти перемены пошли Жене и Вове на пользу: перед Олимпиадой они стали вторыми на чемпионате Европы с лучшими результатами в карьере и показали, что готовы бороться за медали в Пекине.

«Вот так нужно кататься»

На Олимпиаде в Пекине Евгения Тарасова наконец-то смогла перебороть преследовавшие её весь сезон ошибки в короткой программе. Фигуристка не допустила падения ни с параллельного тройного сальхова, ни с выброса тройной риттбергер. Женя каталась безупречно, не позволила себе ни единой помарки. Каталась легко, вдохновенно и в полной гармонии с партнёром.

А ведь это был очень сложный в плане психологии для Тарасовой прокат. По накалу эмоций и шкале волнения намного опережающий даже злополучный чемпионат мира в Стокгольме. На пекинском льду для них с Морозовым настало время реванша после первого неудачного опыта Олимпийских игр. Время брать долгожданные медали. Как сказала им Тутберидзе после невнятного выступления на чемпионате России: «Либо сейчас, либо никогда».



И, кажется, Женя с Вовой это поняли. После их выступления вся арена аплодировала им стоя, а судьи не нашли, к чему придраться, и поставили им лучшие оценки за короткую программу в карьере — 84,25 балла.



«Очень собран Володя, очень собрана Женечка. И вот так нужно кататься, потому что на тренировках они делают это, соревнования добавляют дополнительный нерв, и всё это начинает звучать и играть другими красками», — отметил Алексей Тихонов в эфире Первого канала.

Ребята уступили в короткой лишь гениальной китайской паре, и то менее 0,2 балла. Женя была очень довольна своим выступлением, и так приятно было видеть её улыбку после проката. Она едва сдерживала слёзы счастья!

Очень хочется, чтобы на этой феерии успеха короткой программы Евгения Тарасова также великолепно откаталась в произвольной, ни разу не дрогнув. Чтобы и Вова её не подвёл, и они вновь показали безукоризненное катание истинных мастеров, достойных самых высших олимпийских наград.