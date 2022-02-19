Россия на Олимпиаде-2022. Хоккеисты играют в финале с финнами! Где смотреть трансляцию?

Воскресенье, 20 февраля, станет заключительным, 16-м днём Олимпийских игр – 2022. В Пекине разыграют пять комплектов наград, и наши спортсмены точно пополнят медальную копилку.
Очевидно, важнейшее событие дня – финал хоккейного турнира. Мужская сборная России сыграет во второй раз подряд в матче за золото, однако на этот раз в соперниках не андердог Германия, а мощная Финляндия. Суоми не потерпели ни одного поражения на текущей Олимпиаде, но и у них есть слабые места, так что надеемся на команду Алексея Жамнова!
Вторым наиболее значимым событием дня станет масс-старт в женских лыжах. Россиянки в составе Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой постараются выступить не хуже мужской команды в последней гонке турнира.
Кроме того, наши спортсмены примут участие в бобслее и в горных лыжах. Шансов взобраться на пьедестал не так много, но чудеса под конец Олимпиады – нередкое событие!
А ещё в воскресенье пройдут показательные выступления фигуристов. Медалей тут уже никаких не будет, но закрытие спортивной программы Олимпиады будет великолепным. Тем более, что все российские призёры в отдельных видах на это шоу приглашены.
Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!
20 февраля, воскресенье. День 16-й. Расписание трансляций
4:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/8 финала. «Матч! Страна»
4:05. Кёрлинг. Женщины. Финал. Япония – Великобритания. «Матч! Игра»
4:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка. «Матч! Арена»
4:40. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/4 финала. «Матч! Страна»
5:09. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/2 финала. «Матч! Страна»
5:28. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Малый финал. «Матч! Страна»
5:37. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Финал. «Матч! Страна»
6:00. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
6:20. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
7:00. Фигурное катание. Показательные выступления
7:10. Хоккей. Мужчины. Финал. Финляндия — Россия
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