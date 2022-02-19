Олимпиада-2022. 20 февраля. Главный финал Игр. Будет ли у России золото в хоккее?

Вот и пришло время прощаться с зимней Олимпиадой — 2022. 15 предыдущих дней подарили нам массу ярких эмоций и переживаний, побед и поражений, золота и других наград. Осталось лишь несколько медальных финалов и церемония закрытия. Совсем чуть-чуть.

Поклонникам спорта придётся встать рано утром по московскому времени, чтобы насладиться последними медальными баталиями стремительно завершающихся Олимпийских игр.

Всё начнётся с финала в женском кёрлинге. Ах, как же мы мечтали, что в него наконец-то прорвётся сборная России. Но пока не судьба. Золото поделят Япония и Великобритания.

Дальше – командный турнир в горнолыжном спорте. Сборная России здесь представлена, но только чудо может позволить нам побороться за медали в этом виде спорта.

Вот в лыжах у нас шансов взобраться на пьедестал гораздо больше. В гонке на 30 километров безоговорочный фаворит – это норвежка Терезе Йохауг, но наши девушки на этой Олимпиаде очень хороши, поэтому мы верим, что они если уж не закусятся с могучей лыжницей из Скандинавии, то за медали бороться будут. Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина постараются красиво закрыть лыжи на этих Играх.

В последний день Олимпиады медали будут разыграны и в мужском бобслее. Экипажи Гайтюкевича и Андрианова после двух первых заездов расположились на седьмом и восьмом местах соответственно. Борьба за пьедестал возможна лишь теоретически.

Ну а завершит всё хоккей. Здесь и рассказывать ничего не надо. Россия, пробившись в финал по итогам драматичной серии буллитов, сделает всё возможное, чтобы обыграть Швецию и завоевать второе подряд олимпийское золото. Нет никаких сомнений, что нашей команде в финале будет трудно, но у парней есть характер, чтобы одержать важнейшую победу!

20 февраля, воскресенье. День 16-й. Разыгрывается 4 комплекта наград

Расписание финалов

4:05. Кёрлинг. Женщины. Финал. Япония – Великобритания

5:37. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал

6:00. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт

6:20. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка

7:10. Хоккей. Мужчины. Финал. Финляндия — Россия

Полное расписание соревнований

4:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/8 финала

4:05. Кёрлинг. Женщины. Финал. Япония — Великобритания

4:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка

4:40. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/4 финала

5:09. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. 1/2 финала

5:28. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Малый финал

5:37. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Большой финал

6:00. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт

6:20. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка

7:10. Хоккей. Мужчины. Финал. Финляндия — Россия.