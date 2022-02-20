Бежал последним — выиграл золото. Самая странная победа за всю историю Олимпийских игр

Олимпийские игры 2002 года остались в памяти спортивных болельщиков по очень многим причинам. Именно 20 лет назад в фигурном катании произошла знаменитая история, когда канадские парники Жами Сале и Давид Пеллетье получили золотую медаль наряду с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе после подачи протеста их национальным олимпийским комитетом. На той же Олимпиаде арбитр НХЛ Билл Маккрири не засчитал гол-фантом Сергея Самсонова, в результате чего хоккейная сборная России не смогла со счёта 0:3 спасти полуфинал с командой США.

И там же была одержана и самая странная победа в истории зимних Олимпийских игр. Её творцом стал австралийский шорт-трекист Стивен Брэдбери, которому золотая медаль главного спортивного соревнования четырёхлетия буквально упала в руки с неба. О таких подарках, который в Солт-Лэйк Сити получил Брэдбери, не могут мечтать даже дети на Новый год. Но Брэдбери заслужил тот триумфальный миг всей своей жизнью, проведённой в спорте.

Первая медаль Австралии

Маленький Стивен стал на коньки в три года по инициативе отца, который был чемпионом Австралии по конькобежному спорту. Как и все юные австралийцы, в детстве мальчик мечтал заниматься крикетом, футболом или регби, но в 10-летнем возрасте Стивен начал по-настоящему заниматься конькобежным спортом. Семья Брэдбери переехала из Сиднея в Брисбен, где в то время был всего один каток на весь город.

Свою первую медаль он завоевал в 13 лет на чемпионате Австралии среди мальчиков этой возрастной категории, заняв третье место. Карьера Брэдбери развивалась стремительным образом – спустя всего четыре года он уже вошёл в состав национальной команды по шорт-треку и в её составе с ходу выиграл чемпионат мира 1991 года в эстафете. 18-летний Брэдбери прошёл отбор в сборную на Олимпийские игры в Альбервиле – но там его команда выступила неудачно, выбыв на стадии полуфинала из-за столкновения при передаче эстафеты.

Не сумев завоевать медалей на первой в карьере Олимпиаде, Брэдбери не стал отчаиваться, а продолжил поступательное развитие в шорт-треке. В 1993 году он берёт бронзу в эстафете на чемпионате мира, а спустя ещё год выигрывает серебряную медаль мирового первенства в этой же дисциплине. В том же году к Стивену и его партнёрам по командной эстафете приходит главный на тот момент успех в истории австралийского зимнего спорта – бронза на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Это была первая медаль, завоёванная сборной Австралии на зимних Играх.

«Ты не сможешь заниматься спортом»

Кто бы мог представить, что следующего медального успеха Стивену придётся ждать на протяжении восьми лет. На протяжении долгих восьми лет, в течение которых спортсмена преследовали травмы. Злой рок начался в 1995 году, когда во время этапа Кубка мира в канадском Монреале австралиец невероятно неудачным образом столкнулся с местным шорт-трекистом Фредериком Блэкберном. Австралиец потерял много крови, и врачам понадобилось наложить 111 швов на бедро Брэдбери.

Следующие полтора года австралиец не мог даже тренироваться. Скомканная подготовка к Олимпиаде в Нагано не могла не отразиться на выступлении спортсмена в Японии. В стране восходящего солнца Брэдбери ждал настоящий провал – он не смог пробиться даже в четвертьфинал на дистанциях 500 м и 1000 м (19-е и 21-е место в общей классификации соответственно) и занял четвёртое место в утешительном финале эстафеты (восьмое в общей классификации).

Новость по теме Звёздную шорт-трекистку отстранили от Олимпиады за нецензурные тексты о партнёрах

А спустя ещё два года карьеру и жизнь Стивена ожидало новое страшное потрясение. В родном Сиднее во время тренировочного забега 26-летний спортсмен врезался в бортик и сломал шею. Диагноз врачей был неутешительным: «Ты больше не сможешь заниматься спортом», — говорили медицинские работники австралийскому шорт-трекисту. Но он смог – и отобрался на четвёртую в карьере Олимпиаду, где судьба расплатилась с ним по всем счетам.

Счастливчик

Везение начало преследовать австралийца ещё на стадии четвертьфинала на дистанции 1000 метров, где Стивен занял только третье место, тогда как в полуфинал выходили двое лучших. Уже тогда Брэдбери должен был распрощаться со всеми надеждами на долгожданную медаль в личном разряде, но дисквалификация канадца Марка Ганьона позволила Стивену впервые в карьере продвинуться дальше предварительных забегов на Олимпиаде. Судьи после некоторых раздумий решили, что Ганьон подталкивал японца с нарушением правил, и дисквалифицировали фаворита. Стивен с третьего места переместился на второе и пробрался в полуфинал.

Дальше – больше. В полуфинале австралиец шёл на пятом последнем месте, но на последнем круге сначала в заградительные маты отправился шорт-трекист, шедший на четвёртом месте, а в заключительном повороте произошло ещё одно падение, причём двойное. Между собой столкнулись спортсмены, шедшие на второй и третьей позициях, благодаря чему Стивен спокойно занял второе место и квалифицировался в главный финал. Тот самый финал, который впоследствии стал легендарным.



ВИДЕО УДИВИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ БРЭДБЕРИ В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ.



К последнему повороту золотого забега Стивен отставал от лидирующей четвёрки на несколько корпусов. Между ними была целая вечность, и в такой ситуации Брэдбери не мог помышлять даже о бронзовой медали. Всё, что было в силах австралийца, это финишировать без падения и надеяться на чудо. Оно и случилось.

Фото: Steve Munday/Getty Images

«Парень, который не сдался»

Примечательно, что среди финалистов на тот момент не было ни одного олимпийского чемпиона. 12 лет спустя четыре из пяти участников того забега накопят в сумме 10 золотых наград Олимпиад, но финальный забег на 1000 метров в Юте сложился абсолютно неожиданно. На финишной прямой все четыре конкурента австралийца – американец Аполо Артур Оно, выступавший за Южную Корею Ан Хён Су (позже он примет имя Виктора Ана и будет прославлять уже российский спорт на Олимпиадах), китаец Сиахунь Ли и канадец Матьё Тюркотт – столкнулись и упали.

Брэдбери медленно пересёк линию финиша и не мог поверить в свалившееся на него счастье. Уверенно идя на последнем месте за несколько метров до финиша, в результате он стал первым в истории олимпийским чемпионом из Австралии на зимних Олимпийских играх. За победу на Олимпиаде в 2007 году Брэдбери был награждён медалью ордена Австралии – в его честь была выпущена почтовая марка. Гонорары от использования его образа на марках позволили ему купить машину – раньше Стивен даже не мог себе этого позволить.

К тому моменту Стивен уже давно не был профессиональным спортсменом. Коньки на гвоздь он повесил сразу после завершения Олимпиады в Солт-Лэйк-Сити. В 2006 году за олимпийскими соревнованиями по шорт-треку он наблюдал уже в роли комментатора, работая для австралийского телевидения. Впоследствии Стивен пытался построить карьеру в автоспорте, но получилось не шибко удачно. Впрочем, в Австралии его по-прежнему называют «тот парень, который не сдался». И Брэдбери этим прозвищем гордится до сих пор.