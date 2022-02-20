До свидания, наш ласковый Бин Дунь Дунь. Итоги медального зачёта Олимпиады-2022

Всё, Олимпиада-2022 закончилась. Все медали разыграны. Кто успел забрать своё – может праздновать. Кто не успел – горевать или готовиться к Играм-2026.

Ну а мы будем подводить итоги.

В заключительный день российские спортсмены реально боролись за две медали: в лыжах и в хоккее. Увы, женский лыжный марафон прошёл под диктовку наших соперниц. В самой концовке гонки Татьяна Сорина выдала роскошное ускорение и подарила болельщикам надежду на бронзу. Но сил на последние метры дистанции россиянке не хватило.

В хоккее тоже всё прошло не так, как нам хотелось бы. Сборная России открыла счёт в матче с грозными финнами, но соперник смог переломить ход встречи и завоевать золото, победив со счётом 2:1. Нашей сборной пришлось довольствоваться лишь серебром.

В итоге сборная России собрала 32 медали в соотношении 6 – 12 – 14. Это второй показатель по общему количеству наград. Больше только у Норвегии (37). Германия – третья (27).

Для нашей сборной это рекорд! С Олимпиады в Сочи после всех разбирательств у нас осталось 29 наград. Столько же было у сборной Советского Союза на Играх в Калгари в 1988 году. Но стоит понимать, что там разыгрывалось намного меньше комплектов, чем сейчас.

Но золота сборная России на этой Олимпиаде явно недобрала. Шесть побед позволили нам расположиться лишь на девятом месте медального зачёта Игр. Чтобы ворваться в тройку, нужно было собирать на два-три золота больше. Что-то мы недобрали в хоккее, в фигурном катании, в биатлоне, даже во фристайле. Но жалеть об этом уже бессмысленно.

Общий зачёт Олимпийских игр с рекордом и отрывом ото всех выиграла Норвегия (16 – 8 – 13). На втором месте расположилась Германия (12 – 10 – 5). А на третьем – Китай (9 – 4 – 2).

Выступление китайских спортсменов – это, конечно, сенсация. Да, у них была успешная Олимпиада в Ванкувере (11 медалей, пять из которых – золотые), но вообще представители Поднебесной в зимних видах спорта обычно не блистают. Однако домашняя Олимпиада и целевая подготовка к ней способны творить чудеса. По Играм в Сочи мы это помним.

Ну и самое интересное – итоги нашего медального прогноза.

Да, реальность вновь получилась чуть более суровой, чем наши медальные ожидания – особенно по золоту это заметно. Но общее количество наград мы предсказали абсолютно точно. Ожидали 32 штуки – российские спортсмены ровно столько и добыли.

На этом Олимпиада завершается. Нашему ласковому Бин Дунь Дуню мы говорим до свидания.

И с нетерпением ждём лета 2024 года.