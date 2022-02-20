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Медали России на зимней Олимпиаде — 2022 на 20 февраля — результаты, итоговый медальный зачёт Олимпийских игр в Пекине

До свидания, наш ласковый Бин Дунь Дунь. Итоги медального зачёта Олимпиады-2022
Михаил Чесалин
Медали России на зимней Олимпиаде 2022
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Россия — вторая по общему количеству наград. Но золота мы явно недобрали.

Всё, Олимпиада-2022 закончилась. Все медали разыграны. Кто успел забрать своё – может праздновать. Кто не успел – горевать или готовиться к Играм-2026.

Ну а мы будем подводить итоги.

В заключительный день российские спортсмены реально боролись за две медали: в лыжах и в хоккее. Увы, женский лыжный марафон прошёл под диктовку наших соперниц. В самой концовке гонки Татьяна Сорина выдала роскошное ускорение и подарила болельщикам надежду на бронзу. Но сил на последние метры дистанции россиянке не хватило.

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В хоккее тоже всё прошло не так, как нам хотелось бы. Сборная России открыла счёт в матче с грозными финнами, но соперник смог переломить ход встречи и завоевать золото, победив со счётом 2:1. Нашей сборной пришлось довольствоваться лишь серебром.

В итоге сборная России собрала 32 медали в соотношении 6 – 12 – 14. Это второй показатель по общему количеству наград. Больше только у Норвегии (37). Германия – третья (27).

Для нашей сборной это рекорд! С Олимпиады в Сочи после всех разбирательств у нас осталось 29 наград. Столько же было у сборной Советского Союза на Играх в Калгари в 1988 году. Но стоит понимать, что там разыгрывалось намного меньше комплектов, чем сейчас.

Медальный зачёт Олимпийских игр – 2022 в Пекине
Лучшее выступление России на Олимпиадах. Столько медалей, как в Пекине, у нас ещё не было Лучшее выступление России на Олимпиадах. Столько медалей, как в Пекине, у нас ещё не было

Но золота сборная России на этой Олимпиаде явно недобрала. Шесть побед позволили нам расположиться лишь на девятом месте медального зачёта Игр. Чтобы ворваться в тройку, нужно было собирать на два-три золота больше. Что-то мы недобрали в хоккее, в фигурном катании, в биатлоне, даже во фристайле. Но жалеть об этом уже бессмысленно.

Общий зачёт Олимпийских игр с рекордом и отрывом ото всех выиграла Норвегия (16 – 8 – 13). На втором месте расположилась Германия (12 – 10 – 5). А на третьем – Китай (9 – 4 – 2).

Выступление китайских спортсменов – это, конечно, сенсация. Да, у них была успешная Олимпиада в Ванкувере (11 медалей, пять из которых – золотые), но вообще представители Поднебесной в зимних видах спорта обычно не блистают. Однако домашняя Олимпиада и целевая подготовка к ней способны творить чудеса. По Играм в Сочи мы это помним.

Ну и самое интересное – итоги нашего медального прогноза.

Да, реальность вновь получилась чуть более суровой, чем наши медальные ожидания – особенно по золоту это заметно. Но общее количество наград мы предсказали абсолютно точно. Ожидали 32 штуки – российские спортсмены ровно столько и добыли.

На этом Олимпиада завершается. Нашему ласковому Бин Дунь Дуню мы говорим до свидания.

И с нетерпением ждём лета 2024 года.

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Теги Олимпиада 2022 Россия — Олимпиада ОИ-2022 •••

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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