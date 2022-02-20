В олимпийском марафоне Непряева взяла пример с Клебо. Увы, россиянки без медалей

Последняя лыжная гонка Олимпиады-2022 завершилась триумфальной победой Терезе Йохауг почти с двухминутным преимуществом. Хоть призёры стали понятны ещё к концу первого круга, совсем без интриг не обошлось. Наталья Непряева снялась в начале гонки, а Татьяна Сорина сенсационно боролась на последних метрах дистанции за бронзу.

Драматичное начало

В отличие от мужского масс-старта, где мощная лидирующая группа выделилась лишь к середине гонки, у женщин это случилось ещё на отсечке 2,9 км. Терезе Йохауг совершила ускорение, которое поддержали Дельфин Клодель, Джессика Диггинс и Эбба Андерссон. Они оторвались от следующей тройки преследователей на пару секунд. В третьей группе догоняющих бежала Татьяна Сорина, проигрывая 20,9 секунд, вместе с Терезой Штадлобер, Йонной Сундлинг и Викторией Карль.

А вот Наталья Непряева практически сразу «капнула». Идя в четвёртой группе преследовательниц, наша лыжница проигрывала почти 30 секунд. Наталья шла на 13-м месте рядом с Анастасией Рыгалиной. К отсечке 6,2 км Непряева приняла решение сняться с гонки и покинула трассу, взяв пример со вчерашнего Йоханнеса Клебо. Видимо, что-то случилось с состоянием или здоровьем спортсменки.

Между тем Сорина попыталась подобраться к лидерам. Во многом благодаря тому, что все три пелотона догоняющих объединились в один. Татьяна Перемещалась по позициям вверх, хотя и проигрывала по несколько секунд. Мария Истомина между тем догнала Рыгалину. Россиянки к концу первого круга шли с отставанием в 34 секунды.

Терезе Йохауг со второго круга начала серьёзно привозить соперницам, вырвавшись в единоличные лидеры и развалив головную группу. Диггинс проиграла норвежке 16 секунд, Андерссон – 32,8 секунды, а Клодень – 49 секунд. Сорина же шла на восьмой позиции рядом с Истоминой, россиянки уступали 1 минуту 17 секунд. Рыгалина проигрывала на 7 секунд больше.

С каждым километром преимущество Йохауг над соперницами росло. К концу первой половины гонки Диггинс уже проигрывала 27 секунд, Андерссон – 1 минуту 15,4 секунды. Сорина и Истомина уступали уже 1,5 минуты, Рыгалина – 2 минуты 20 секунд.

Мощное доминирование

Терезе Йохауг проводила свою последнюю олимпийскую гонку в карьере идеально. К отсечке 17,9 км норвежка выигрывала у Диггинс уже 49 секунд, у Андерссон – 1 минуту 42,3 секунды. Группа преследовательниц, где бежали Сорина и Истомина, проигрывали уже больше 2 минут 15 секунд. Рыгалина же шла на 14-м месте, уступая на минуту больше.

К концу второго круга преимущество Йохауг над Диггинс выросло до 1 минуты 8,9 секунды, над Андерссон до 2 минут 11,6 секунды. Группа догоняющих вместе с Сориной и Истоминой уступала 1 минуту 47 секунд. Между тем проигрыш Рыгалиной вырос до 4 минут 36 секунд.

За 4,6 км до финиша Терезе привезла Джессикой уже 1 минуту 39,8 секунды, Эббе – 2 минуты 40,2 секунды. Если на старте заключительного круга казалось, что шведская спортсменка не сбавляет, а значит даже гипотетических шансов зацепиться за бронзу не осталось, то потом лыжница начала проигрывать. Преследовательницы уже сократили свое отставание от третьего места до 20 секунд. К несчастью, группа догоняющих уже разделилась на две. В первой шли Рози Бреннен, Дельфин Клодель и Кертту Нисканен. В нескольких секундах от них во второй группе бежали Татьяна Сорина и Йонна Сундлинг. Мария Истомина же в одиночестве катилась в пяти секундах от них, Анастасия Рыгалина же сражалась в трёх минутах от этой группы.

На финише Йохауг взяла флаг, правда, сильный ветер не дал спортсменке красиво закончить с ним гонку. Кажется, главная борьба в гонке для Терезы была именно на заключительных метрах дистанции с флагом и ветром. Если Джессика Диггинс спокойно финишировала на втором месте, но Эббе Андерсон пришлось бороться с Кертту Нисканен и Татьяной Сориной. В итоге последние метры дистанции были напряжённее, чем вся гонка. Нисканен в итоге осталась с бронзой, а у Сориной перед финишной чертой Сундлинг вырвала четвёртое место. Увы, россиянка в итоге стала пятой. Истомина завершила гонку на девятом месте, Рыгалина – на 17-м.

Благодаря победе Йохауг не только сравнялась по числу золотых медалей за одну Олимпиаду с Марит Бьорген, но и помогла Норвегии в общем зачёте лыжных гонок обойти Россию по золотым наградам.