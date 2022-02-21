Сколько заработали российские спортсмены на Олимпиаде-2022? Большунов — больше всех!

Олимпиада-2022 подошла к концу, и для России по количеству медалей она получилась самой успешной в истории: наши спортсмены завоевали 32 награды – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
За каждую завоёванную медаль предусмотрены денежные выплаты, которые не облагаются налогами. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил, сколько стоит каждая награда.
🥇– 4 млн рублей
🥈– 2,5 млн рублей
🥉– 1,7 млн рублей.
С 1996 по 2006 год спортсмены получали всё в долларах: золото стоило $ 50 тыс., серебро — $ 30 тыс. и бронза — $ 20 тыс. Перед пекинской Олимпиадой-2008 валюту поменяли на евро, а тарифы подняли в два раза – до € 100 тыс., € 60 тыс. и € 40 тыс. соответственно. А спустя четыре года поощрительные выплаты перевели в рубли и ввели суммы, которые до сих пор остаются неизменными. И если по тогдашнему курсу они были эквивалентны тем, что ранее устанавливали в евро, то сейчас их стоимость значительно снизилась из-за девальвации рубля. Так, 4 млн рублей по нынешнему курсу это примерно € 45,6 тыс., 2,5 млн рублей = €28,5 тыс., а 1,7 млн руб = € 19,4 тыс.
Россия не единственная, кто поощряет спортсменов денежно: например, Италия выплачивает золотым медалистам $ 213 тыс., Япония – $ 45 тыс., США – $ 37,5 тыс. Но большинство стран всё же обходится без государственных выплат медалистам: Великобритания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Австрия не считают, что это необходимо. Иностранные спортсмены в основном зарабатывают на спонсорских контрактах, выплаты по которым нередко превосходят государственные в разы.
В нашей стране в дополнение к призовым олимпийские чемпионы и призёры получают ещё в качестве подарков автомобили. В 2010-м и 2012-м дарили Audi разных моделей, в 2014-м – Mercedes-Benz, а с 2016-го дарят BMW. Подбором и покупкой занимается Фонд поддержки олимпийцев России, поэтому внимание уделяется даже мельчайшим деталям.
Наибольшая призовая выплата достанется Александру Большнову – в Пекине он завоевал пять медалей, из которых три золотые.
|Александр Большунов
|🥇🥇🥇🥈🥉
|16,2 млн
|Наталья Непряева
|🥇🥈🥉
|8,2 млн
|Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Денис Спицов
|🥇🥈
|6,5 млн
|Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Юлия Ступак
|🥇🥉
|5,7 млн
|Эдуард Латыпов
|🥉🥉🥉
|5,1 млн
|Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина
|🥈🥉
|4,2 млн
|Камила Валиева, Марк Кондратюк, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Анна Щербакова
|🥇
|4 млн
|Александр Логинов, Александр Терентьев
|🥉🥉
|3,4 млн
|Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Константин Ивлиев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Александра Трусова, Иван Якимушкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, сборная России по хоккею
|🥈
|2,5 млн
|Анастасия Смирнова, Вик Уайлд, Татьяна Иванова, Семён Елистратов, Ангелина Голикова, Карим Халили, Максим Цветков, Илья Буров, Сергей Ридзик
|🥉
|1,7 млн
|Всего 233,7 млн
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