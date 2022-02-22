Большунова за успехи на Олимпиаде короновали. Все признали титул, кроме него самого

Сразу после прибытия «золотого рейса» с российскими олимпийцами в Москву прошла церемония чествования наших спортсменов. Александр Большунов, ставший третьим «Королём лыж» в истории страны, получил золотую корону от самого Николая Зимятова, «Короля лыж» 1980 года.



Абсолютное превосходство и новый титул Большунова признали все, кроме него самого. Сам Александр «Королём лыж» себя не считает. Он прячет медали и идёт тренироваться дальше.



Вот это настоящий чемпионский характер!

«Я его как король короную»

Во время церемонии чествования олимпийцев четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, который также был удостоен неофициального звания «Короля лыж» в 1980 году, вручил Александру Большунову золотую корону. Прямо на сцене под слова ведущих «от короля лыж королю лыж» Александр примерил подаренный головной убор с надписью Beijing 2022 и олимпийскими кольцами.

Титул «Короля лыж» получает спортсмен, который во время одной Олимпиады или чемпионата мира выигрывает гонки на 30 и 50 км. Традиция зародилась на чемпионате мира — 1954 в шведском Фалуне. Тогда Владимир Кузин выиграл гонки на 30 и 50 км, и по окончании турнира впечатлённый победами советского лыжника король Густав VI вручил ему кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции».



Александр Большунов стал третьим «Королём лыж» в истории советского и российского спорта, повторив успех Владимира Кузина и Николая Зимятова.



«Я его как король короную! А дальше пусть народ решит. Корона очень красивая, золотая! Но это не значит, что старого короля в могилу. Он просто старый и больной, а этот молодой и нормальный. Надеюсь, что следующего короля не будем ждать 42 года», – сказал Зимятов.

«Он выиграл бы и 30, и 50, и 70»

В Пекине Александр Большунов стал лучшим в скиатлоне (15+15 км) и выиграл заключительную гонку, которая из-за погодных условий была сокращена с 50 до 28,4 км. И несмотря на то что дистанцию 50 км Большунов на Олимпиаде всё-таки не пробежал, ни у кого нет сомнений, что звание «Короля лыж» он точно заслужил.

Серебряный призёр гонки на 30 км Иван Якимушкин сказал после финиша: «Не знаю, как для Сани, может, он хотел выиграть именно полтинник, но мне кажется, ни для кого не было секретом, что он выиграл бы сегодня и 30, и 50, и 70, если бы мы ещё дальше поехали. Просто отрыв был бы больше, и нам бы пришлось доставить ему дискомфорт — он бы ждал нас на финише, мёрз».



И, наверное, так бы, действительно, и было. Большунов на Олимпиаде в Пекине продемонстрировал невероятную форму и выиграл медали в каждой гонке, в которой он принимал участие! Всего из Китая Александр привёз пять наград — три золота, серебро и бронзу.



После победы в марафоне Александр вышел на цветочную церемонию в золотых ботинках, а теперь к его золотой коллекции добавилась и заслуженная корона лыжного короля. И это тот самый случай, когда пафос абсолютно уместен!

«Не люблю, когда меня так называют»

А вот сам Александр «королём» себя не считает, и, как он сам рассказал, ему не нравится, когда его так называют.



«Да, меня называют «лыжным королём». Для себя я не король. Не люблю, когда меня так называют. Когда я зарабатываю медали — сразу прячу их. Начинается новый цикл подготовки к новым достижениям и Олимпиаде. Всё, что было, уже прошло», — сказал Большунов.

Нет никаких сомнений, что Александр даже после столь серьёзных успехов на Олимпиаде не утратит мотивацию и продолжит стремиться к победе в каждой гонке.