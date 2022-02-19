«Большунов поставил наших лыжников на место». Что пишут в Норвегии о триумфе россиянина

Заключительная лыжная гонка у мужчин на Олимпийских играх в Пекине завершилась очередной победой Александра Большунова. Российского спортсмена даже не смутило решение организаторов, сокративших дистанцию марафона с 50 до 28 км. Компанию Большунову на подиуме составили россиянин Иван Якимушкин и норвежец Симен Крюгер. А вот Йоханнес Клебо провалил гонку и сошёл с дистанции задолго до финиша, хотя предполагалось, что сокращение марафона пойдёт ему на пользу. Правда, затем стало известно, что у Йоханнеса возникли проблемы с желудком. Тем не менее после гонки норвежские СМИ и эксперты отдали должное Большунову, ставшему трёхкратным олимпийским чемпионом.

«Никто не смог ничего поделать с россиянином»

NRK подчеркнул, что никто не справился с Большуновым на дистанции. Помимо этого, норвежское СМИ отметило, что оба россиянина, попавшие на подиум, не меняли лыжи по ходу гонки.

«Большунов поставил на место норвежских лыжников. Россиянин выиграл укороченную марафонскую гонку. Субботний день на Олимпиаде отмечен хаосом, раздавленным Клебо и победившим Большуновым. Никто не смог ничего поделать с этим россиянином. Перед выходом на стадион он оторвался от Якимушкина и Крюгера и в одиночестве пересёк финишную черту, став трёхкратным олимпийским чемпионом. Ни Большунов, ни Якимушкин не меняли лыжи, в то время как норвежцы сделали это. После гонки Крюгер сказал, что придерживался плана и принял мудрое решение».

Dagbladet отмечает успех Большунова, но при этом хвалит Симена Крюгера. Норвежец пришёл к финишу третьим, а ведь это была его единственная гонка на Олимпиаде в Пекине.

«Большунов нокаутировал норвежцев на укороченной дистанции марафона. Гонка получилась не такой, как многие предсказывали. Клебо сломался задолго до финиша, но при этом борьбу за медали вели российские и норвежские лыжники. Большунов вышел из этой дуэли победителем, а Крюгер взял сенсационную бронзу, хотя ещё несколько недель назад болел ковидом».

TV2 акцентировал внимание на неудачном выступлении сборной Норвегии.

«После того как Клебо сошёл с дистанции, а Холунд откололся от лидирующей группы, наши медальные надежды были связаны с Рёте и Крюгером. Мы ждали напряжённую русско-норвежскую битву на последних пяти километрах, но в итоге всех снова опередил Большунов. Вместе с ним подиуме оказались Якимушкин и Крюгер. Холунд занял лишь 12-е место, а после финиша заявил, что Олимпийские игры в Пекине стали для него последними в карьере».

«Поздравляем Большунова с титулом олимпийского короля»

Норвежские эксперты не стеснялись хвалить Большунова после его триумфа в заключительной гонке на Играх.

«Большунов — лучший в своём деле. Он очень силён. У Александра прекрасная техника, и он прекрасно покоряет подъёмы. На данный момент это лучший лыжник в мире», — сказал эксперт Фредрик Окланд.

«Остаётся только поздравить Большунова. Это великий олимпийский король. Готов снять перед ним шляпу. Большунов сегодня взял золото, не меняя лыжи по ходу дистанции. Не уверен, что был смысл менять инвентарь на таком снегу. По мере того, как развивались события, решение о сокращении дистанции марафона выглядело всё более и более странным. Возможно, следовало перенести гонку на завтра, но сейчас уже слишком поздно что-то менять», — отметил эксперт NRK Торгейр Бьорн.

«Поздравляем Большунова с титулом олимпийского короля», — лаконично отреагировал на успех россиянина двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг.

«Олимпийский король Большунов по-прежнему лучший, но впечатлил и Крюгер. Лыжи у норвежских спортсменов работали не так хорошо, как у русских спортсменов. Должен признаться, что сегодняшний «марафон» стал шокирующим зрелищем. Такие гонки — изюминка турнира, но сегодня мы увидели что-то другое. Надеюсь, что завтра девушки всё-таки пробегут 30 км. У Большунова девять медалей в девяти олимпийских гонках. Абсолютное безумие. Он на пути к тому, чтобы стать величайшим лыжником в истории Олимпиад. Теоретически он может брать медали и через четыре года, и через восемь лет.

На мой взгляд, норвежская лыжная сборная плохо подготовилась к Олимпиаде. Иностранцы были гораздо лучше. Зарубежные сборные всегда готовятся к Играм усерднее, нежели к чемпионату мира. Так было всегда. Норвегия небрежно отнеслась к подготовке. С точки зрения командной работы соперники были лучше нас», — подчеркнул эксперт TV2 Петтер Скинстад.

А вот двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю раскритиковал Крюгера за тактику по ходу дистанции.

«Я думал, что Крюгер вышел вперёд, чтобы немного притормозить ход группы, но потом он ускорился, а Холунд отвалился. Странно видеть такое. Предполагаю, что это было совершенно бессознательно».